Giám đốc An ninh mạng quốc gia Mỹ Sean Cairncross phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh mạng Billington ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 9-9-2025. Ảnh: Cơ quan An ninh Quốc gia Slovakia

Theo các nguồn tin, Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc miễn nhiệm ông Sean Cairncross do lo ngại ông thiếu chuyên môn về an ninh mạng để đảm đương vị trí này. Trong khi đó, một quan chức chính quyền Mỹ cho biết, ông Sean Cairncross không muốn tiếp tục giữ chức vụ thêm 2 năm.

Thông tin ông Sean Cairncross từ chức được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt sự cố công nghệ chưa rõ nguyên nhân gây gián đoạn hoạt động của các hạ tầng trọng yếu tại Mỹ. Đáng chú ý là sự cố kéo dài tại NSANet, mạng lưới liên lạc mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).

Làn sóng trục trặc kỹ thuật thời gian qua đã ảnh hưởng đến nhiều hãng hàng không, ngân hàng, tập đoàn công nghệ lớn và cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhiều lần khẳng định, những sự cố này không liên quan đến nhau và chưa có bằng chứng cho thấy chúng xuất phát từ các cuộc tấn công mạng.

Sự cố mới nhất tại NSANet vẫn chưa được khắc phục. Theo thông tin công bố, đến ngày 19-11, hệ thống đã ngừng hoạt động sang ngày thứ ba liên tiếp, buộc một số nhân viên NSA phải làm việc tại nhà.

Sự cố còn ảnh hưởng đến NSA Georgia, cơ sở tình báo lớn đặt tại Fort Gordon, chuyên hỗ trợ các hoạt động tình báo tín hiệu và an ninh mạng của Mỹ, tập trung vào khu vực Trung Đông - nơi Mỹ đang tham gia cuộc chiến với Iran.

Các quan chức Mỹ cho biết, sự cố bắt đầu ngày 17-11, trong quá trình bảo trì định kỳ nhằm khắc phục các lỗ hổng phần mềm, chứ không phải do một cuộc tấn công mạng.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ những lo ngại về chuỗi sự cố, cho rằng trục trặc kỹ thuật là điều khó tránh khỏi và các vụ việc không liên quan đến nhau. Ông kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời cam kết sẽ thông báo nếu phát hiện vấn đề nghiêm trọng hơn, có nguy cơ ảnh hưởng trên diện rộng.