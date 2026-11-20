Giám đốc An ninh mạng Quốc gia Mỹ Sean Cairncross phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh mạng Billington ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 9/9/2025. Ảnh: Cơ quan An ninh Quốc gia Slovakia

Theo một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng, bà Kirsten A. Davies, Giám đốc Công nghệ thông tin của Lầu Năm Góc, sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí này.

Nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ quyết định sa thải ông Cairncross do những lo ngại rằng ông không có đủ chuyên môn về an ninh mạng để đảm nhiệm công việc.

Trong khi đó, một quan chức chính quyền Mỹ tiết lộ rằng ông Cairncross không muốn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thêm 2 năm nữa.

Ông Cairncross nhậm chức ngày 4/8/2025. Thời điểm ông chính thức rời chức vụ hiện chưa được xác định.

Ông Cairncross chịu trách nhiệm điều phối chính sách và chiến lược an ninh mạng trên toàn bộ chính phủ liên bang.

Thông tin ông Cairncross quyết định từ chức xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt sự cố công nghệ lớn chưa rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ, trong đó có tình trạng gián đoạn kéo dài đối với mạng lưới thông tin liên lạc mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Làn sóng sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến các hãng hàng không, ngân hàng, tập đoàn công nghệ lớn và cơ quan chính phủ. Các quan chức nhiều lần khẳng định những sự cố này không liên quan đến nhau và chưa có bằng chứng về tấn công mạng.

Trong khi đó, sự cố mới nhất chưa được khắc phục liên quan đến NSANet - mạng lưới thông tin liên lạc nội bộ có mức độ bảo mật cao của NSA. Theo thông tin được công bố, đến ngày 19/11, hệ thống này vẫn ngừng hoạt động sang ngày thứ ba liên tiếp, buộc một số nhân viên phải làm việc tại nhà.

Các nhân viên không thuộc diện thiết yếu tại trụ sở NSA ở Fort Meade (bang Maryland) được yêu cầu tham khảo ý kiến cấp trên trước khi quay trở lại làm việc.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến NSA Georgia - cơ sở tình báo lớn đặt tại Fort Gordon, có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động tình báo tín hiệu và an ninh mạng của Mỹ tập trung vào khu vực Trung Đông, nơi Mỹ đang tham gia cuộc chiến với Iran.

Theo kênh CNN, nhân viên tại cơ sở này đã tạm thời không liên lạc được với các đồng nghiệp được triển khai trong khu vực Trung Đông thông qua NSANet, mặc dù các hệ thống dự phòng vẫn hoạt động. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump thừa nhận nỗ lực khôi phục quyền truy cập đang diễn ra chậm hơn dự kiến.

Theo các quan chức Mỹ, sự cố bắt đầu ngày 17/11 trong quá trình bảo trì theo lịch trình nhằm khắc phục các lỗ hổng phần mềm, chứ không phải do tấn công mạng. Vấn đề dường như có liên quan đến nỗ lực vá các lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện trong PHP (ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi để vận hành một tỷ lệ đáng kể các trang web trên toàn thế giới).

Các lỗ hổng bảo mật trong PHP được phát hiện nhờ sự hỗ trợ của các công cụ trí tuệ nhân tạo. Điều này khiến các cơ quan an ninh mạng phải kêu gọi các tổ chức khẩn trương cài đặt các bản cập nhật bảo mật.

Ban đầu, NSA thừa nhận xảy ra tình trạng suy giảm tạm thời các hệ thống nội bộ trong quá trình bảo trì định kỳ, đồng thời khẳng định các năng lực thiết yếu phục vụ nhiệm vụ vẫn hoạt động đầy đủ và không bị xâm phạm.

NSA chưa công bố lời giải thích chi tiết về sự cố kỹ thuật cũng như thời điểm khôi phục hoàn toàn quyền truy cập mạng lưới. Các quan chức cũng tiếp tục khẳng định chưa có bằng chứng về hoạt động phá hoại.

Tổng thống Trump nhiều lần bác bỏ những lo ngại liên quan đến các sự cố này, cho rằng trục trặc kỹ thuật là điều khó tránh khỏi và các vụ việc không liên quan đến nhau. Ông kêu gọi người dân Mỹ bình tĩnh và cam kết sẽ thông báo nếu xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn trên diện rộng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy các sự cố mất dịch vụ có liên quan với nhau hoặc do tin tặc, tội phạm hay các thế lực nước ngoài gây ra.