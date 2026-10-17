Sau Lễ truy điệu và an táng đợt 1, quy tập thêm 33 bộ hài cốt và di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo cáo từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 17-10, các lực lượng tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B và xử lý hơn 650m³ đất. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben cùng 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào bới và vận chuyển đất.

Đến hết ngày 17-10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo. Như vậy, đợt 2, tính từ ngày 15-10 đến ngày 17-10, các lực lượng tiếp tục mở rộng quy tập tại Khu B và đã phát hiện được 33 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 11 bộ có di vật kèm theo.

Tính chung từ ngày 23-6 đến hết ngày 17-10, các lực lượng đã phát hiện và quy tập được tổng cộng 764 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, với 318 bộ có di vật kèm theo. Trong số này, có 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B).

Trước đó, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN TP.HCM trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ (quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình), trong niềm xúc động của đông đảo người dân Thành phố.

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện tinh thần tri ân sâu sắc, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.