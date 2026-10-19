Sau lễ khai mạc Asian Para Games 2026: Việt Nam chờ huy chương từ Lê Văn Công

Lễ khai mạc Asian Para Games lần thứ 5 khép lại tối 18/10 tại sân vận động điền kinh thuộc Công viên Mizuho, thành phố Nagoya (Nhật Bản), mở đầu cho hành trình tranh tài của các vận động viên người khuyết tật đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Trong lễ diễu hành, kình ngư Võ Thanh Tùng, người từng giành HCB Paralympic Rio 2016, vinh dự cầm cờ dẫn đầu đoàn Việt Nam. Theo kế hoạch ban đầu, trọng trách này được giao cho lực sĩ Lê Văn Công. Tuy nhiên, để tập trung chuẩn bị cho cuộc thi đấu cử tạ hạng 49kg nam vào sáng 19/10, nhiệm vụ cầm cờ được chuyển sang Võ Thanh Tùng.

Kình ngư Võ Thanh Tùng thay lực sỹ Lê Văn Công cầm cờ tại lễ khai mạc.

Sự điều chỉnh cho thấy đoàn Việt Nam dành sự tập trung cao độ cho ngày thi đấu đầu tiên, khi Lê Văn Công được đặt nhiều kỳ vọng trong cuộc cạnh tranh huy chương.

Lê Văn Công đối đầu những đối thủ hàng đầu

Đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội với 4 vận động viên, gồm Lê Văn Công (49kg nam), Nguyễn Bình An (54kg nam), Đặng Thị Linh Phượng (50kg nữ) và Châu Hoàng Tuyết Loan (55kg nữ). Theo lịch thi đấu, hai lực sĩ nam tranh tài ngày 19/10, trong khi hai đại diện nữ xuất trận ngày 20/10.

Tâm điểm chú ý trong ngày 19/10 là cuộc thi đấu của Lê Văn Công, người từng giành HCV Paralympic Rio 2016, HCB Paralympic Tokyo 2020 và HCĐ Paralympic Paris 2024. Ở đấu trường Asian Para Games, anh cũng từng giành HCV năm 2014 và HCĐ tại Hàng Châu năm 2023.Tuy nhiên, hành trình chinh phục huy chương tại Nhật Bản được dự báo nhiều khó khăn. Trong số các đối thủ đáng chú ý có Abdul Hadi của Indonesia và Omar Qarada của Jordan. Đặc biệt, Omar Qarada là nhà vô địch Paralympic Paris 2024, trong khi Abdul Hadi cũng là đối thủ có khả năng cạnh tranh những mức tạ cao.

Những kết quả gần đây phần nào phản ánh tương quan lực lượng. Tại giải vô địch cử tạ người khuyết tật châu Á - châu Đại Dương vào tháng 4/2026, Lê Văn Công giành HCB với mức nâng 163kg, trong khi Abdul Hadi giành HCV với thành tích 179kg.

Dù vậy, lực sĩ Việt Nam vẫn có cơ sở để tự tin. Tại ASEAN Para Games 13 hồi tháng 1/2026, Lê Văn Công giành HCV với mức nâng 178kg. Thành tích này cho thấy anh vẫn có khả năng cạnh tranh ở những mức tạ cao nếu đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất.

Với tương quan hiện tại, mục tiêu giành huy chương của Lê Văn Công là có cơ sở, nhưng cuộc đua HCV sẽ đặc biệt khốc liệt. Bên cạnh sức mạnh, việc đăng ký mức tạ phù hợp và thực hiện thành công từng lượt nâng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kết quả chung cuộc.

Không chỉ Lê Văn Công, Nguyễn Bình An cũng được kỳ vọng tạo dấu ấn ở hạng cân 54kg nam. Trong khi đó, Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan sẽ bước vào tranh tài ngày 20/10 với quyết tâm tìm kiếm thêm cơ hội giành huy chương cho đoàn Việt Nam.

Lê Văn Công (giữa) bên cạnh các đối thủ cạnh tranh.

Bơi và điền kinh tiếp tục được kỳ vọng

Không chỉ cử tạ, đoàn Việt Nam còn đặt hy vọng vào những môn thể thao từng mang về thành tích tại các kỳ Asian Para Games trước đây, đặc biệt là bơi và điền kinh.

Ở môn bơi, Lê Tiến Đạt tiếp tục là gương mặt đáng chú ý sau khi giành HCV nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5 tại Asian Para Games 2023. Bên cạnh đó, Đỗ Thanh Hải, Võ Thanh Tùng, Vi Thị Hằng và Trịnh Thị Bích Như cũng được kỳ vọng phát huy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Võ Thanh Tùng là một trong những vận động viên giàu thành tích nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Từng giành HCB Paralympic Rio 2016 và nhiều huy chương tại các kỳ Asian Para Games, kình ngư này tiếp tục được kỳ vọng đóng góp vào thành tích chung của đoàn tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh ở các nội dung bơi ngày càng quyết liệt khi nhiều quốc gia châu Á sở hữu lực lượng vận động viên có trình độ chuyên môn cao. Vì vậy, khả năng giành huy chương của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào phong độ thực tế cũng như sự chuẩn bị của từng tuyển thủ.

Ở môn điền kinh, những nội dung ném và đẩy tiếp tục mở ra cơ hội cạnh tranh cho các vận động viên Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Thị Hải là gương mặt có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, được kỳ vọng phát huy khả năng chuyên môn ở các nội dung sở trường.

Tại Asian Para Games 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn Việt Nam giành 20 huy chương, gồm 1 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ, xếp thứ 22 trên bảng tổng sắp. Tấm HCV duy nhất thuộc về kình ngư Lê Tiến Đạt.

Ở kỳ Đại hội năm nay, đoàn Việt Nam có 36 thành viên, trong đó 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Với lực lượng không đông, việc tập trung vào các nội dung thế mạnh được xem là yếu tố quan trọng để hoàn thành mục tiêu chuyên môn.

Xét trên lực lượng tham dự và thành tích ở những giải đấu gần đây, cử tạ và bơi vẫn là hai môn có triển vọng tranh chấp huy chương rõ nét nhất. Trong đó, Lê Văn Công là một trong những gương mặt được kỳ vọng có khả năng cạnh tranh vị trí cao nhất, dù phải đối đầu với những đối thủ giàu thành tích quốc tế.

Trước mắt, mọi sự chú ý hướng về các cuộc tranh tài cử tạ ngày 19/10. Lê Văn Công và Nguyễn Bình An là hai đại diện đầu tiên của đội tuyển cử tạ Việt Nam bước vào cuộc đua huy chương. Kết quả của hai lực sĩ không chỉ có ý nghĩa về mặt thành tích mà còn có thể tạo động lực tinh thần cho các đồng đội ở những ngày thi đấu tiếp theo.