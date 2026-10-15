Sau lễ an táng, phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Tối 15/10, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đó, sau lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Trong ngày 15/10, các đơn vị xử lý hơn 300m³ đất, huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Qua quá trình tìm kiếm, đội quy tập phát hiện, cất bốc thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật.

Trong ngày 15/10, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 15/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 739 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Trong đó, 706 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Trước đó, ngày 14/10, TPHCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Toàn bộ số hài cốt này được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.