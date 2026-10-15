Sau lễ an táng 731 liệt sĩ, tìm thấy thêm 8 hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 15/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM tiếp tục được triển khai. Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo.

Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Để mở rộng phạm vi tìm kiếm và bảo đảm tiến độ, các lực lượng đã xử lý hơn 300m³ đất. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất tại hiện trường.

Đây là đợt tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng, tiếp nối đợt đầu đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ. Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ trong đợt này đã được tổ chức theo quy định.

Tính đến hết ngày 15/10, lũy kế số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 739. Trong đó, 706 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ; 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Các lực lượng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc tiếp tục phát hiện hài cốt liệt sĩ sau lễ an táng 731 hài cốt mang đến thêm thông tin trong hành trình tìm kiếm, quy tập tại khu vực này.

Trước đó, sáng 14/10, TP.HCM long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng sau gần 60 năm nằm lại.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, từ ngày 23/6 - 5/10, Đội K74 cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên. Nhiều hài cốt chưa xác định được danh tính, quê quán; những di vật còn lại như ảnh, lược, nhẫn, dép cao su, bình tông khiến hành trình tìm kiếm, đưa các anh trở về thêm xúc động.

Sau lễ truy điệu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ vượt quãng đường khoảng 26km đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để an táng. Lễ an táng được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.