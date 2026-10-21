Sâu lắng chương trình nghệ thuật 'Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng'

Với thời lượng 60 phút, chương trình gồm 5 phần: “Bến Ngự - mùa thu 1946”, “Trung dũng - Quyết thắng”, “Xứ Đông theo dấu chân Người”, “Tình Bác bao la” và “Khát vọng thành phố Cảng”, tái hiện những dấu mốc lịch sử, tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đối với Bác Hồ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển thành phố.

Qua âm nhạc, hoạt cảnh, múa và tư liệu, hình ảnh Bác Hồ trong mùa thu lịch sử năm 1946 được tái hiện giữa niềm hân hoan đón Người của đồng bào, chiến sĩ và nhân dân thành phố Cảng.

Tiết mục nghệ thuật tái hiện hình ảnh Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Hải Phòng qua Bến Ngự (tháng 10/1946). Ảnh: Đỗ Hiền

Những ca khúc về Bác cùng các tiết mục biểu diễn đưa khán giả trở về thời khắc thiêng liêng tại Bến Ngự, nơi lời thăm hỏi ân tình và những căn dặn của Người trở thành nguồn động viên sâu sắc đối với nhân dân thành phố Hải Phòng.

Mạch cảm xúc tiếp nối qua hành trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của Hải Phòng, từ ngày thành phố được giải phóng năm 1955 đến những lần Bác về thăm, động viên công nhân tại bến cảng, nhà máy. Những lời dạy về đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới được chuyển tải bằng các giai điệu cách mạng và hình thức biểu diễn giàu sức gợi, khắc họa hình ảnh một thành phố kiên cường, năng động, luôn nỗ lực vươn lên.

Không gian nghệ thuật cũng mở rộng về vùng đất xứ Đông, tái hiện những lần Bác về thăm Hải Dương, động viên nhân dân đoàn kết, lao động sản xuất, chống úng và gìn giữ di tích lịch sử.

Chương trình khơi gợi cảm xúc sâu lắng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Hiền

Khép lại bằng những giai điệu hào hùng hướng tới tương lai, chương trình gửi gắm khát vọng xây dựng Hải Phòng hiện đại, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với tình yêu thương và niềm mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời nhắc nhớ lời Bác vẫn là điểm tựa tinh thần để các thế hệ hôm nay tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.