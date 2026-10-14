Sau kỷ lục thế giới tại Paris Fashion Week, Phan Huy 'về nhà' với ký ức nhiệm màu

Phan Huy, sinh năm 1999 được nhận định là "ngôi sao sáng" của làng thời trang Việt. Tháng 3/2023, Phan Huy lần đầu được công chúng biết tới qua đồ án tốt nghiệp hoành tráng Việt Nam Thanh Bình.

Thủ khoa đầu ra ngành Thời trang, ĐH Kiến trúc TP.HCM thành lập thương hiệu riêng, sau đó liên tiếp giới thiệu các BST tại kinh đô thời trang Paris. Trong đó, mùa mốt Xuân Hè 2026 đánh dấu cột mốc vàng son nhất sự nghiệp của Phan Huy. Không chỉ là cái tên duy nhất đến từ Việt Nam, Phan Huy xác lập kỷ lục trở thành NTK trẻ tuổi nhất thế giới có thương hiệu riêng trình diễn tại Paris Haute Couture Fashion Week.

Sau hành trình rực rỡ tại kinh đô thời trang Paris, Phan Huy lần đầu tiên tổ chức show diễn độc lập tại Việt Nam. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Phan Huy cho biết show diễn Xuân Hè 2027 không đơn thuần là cuộc hẹn "đặt lịch riêng" của anh với khán giả quê nhà, mà còn là dịp để chính anh nhìn lại hành trình đã qua.

"Tôi trở về Việt Nam để tiếp tục câu chuyện của mình. Lần này trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng những cảm xúc đầu tiên và đặt nền móng cho hành trình sáng tạo của chính tôi." - NTK bày tỏ.

Với BST Xuân Hè 2027, Phan Huy một lần nữa tìm về nguồn cảm hứng đã khởi đầu câu chuyện sáng tạo của anh - ký ức tuổi thơ nơi cánh đồng quê ngoại. Hình ảnh ấy từng được anh khai thác thành công ở đồ án La Moyenne Région - cột mốc khởi đầu cho "chuỗi thắng liên tiếp" của NTK trẻ.

Dahan Phương Oanh đồng thời đảm nhận vai trò mở màn và kết show Xuân Hè 2027 của thương hiệu Phan Huy.

Sau ba năm, NTK sinh năm 1999 trở lại với chất liệu quen thuộc bằng góc nhìn trưởng thành hơn, ngôn ngữ thiết kế được bồi đắp qua những trải nghiệm tại thị trường quốc tế.

Trong thế giới của BST, cảnh sắc làng quê hiện lên qua ánh sáng đom đóm, những dòng sông có bèo trôi và mặt ao sen dưới ánh trăng. Ranh giới giữa cảnh vật ngoài đời và trí tưởng tượng dần được xóa nhòa. Không gian đó trở thành chất liệu để Phan Huy phát triển bảng màu, kết cấu và bề mặt trang phục.

Thay vì tái hiện nguyên vẹn phong cảnh, Phan Huy chắt lọc những dấu ấn thị giác từ ký ức. Bề mặt trang phục gợi liên tưởng đến bầu trời đêm lấp lánh và mặt sông phản chiếu ánh trăng. Hình ảnh cành tre, lá cây được chuyển hóa qua kỹ thuật tách sợi và nhuộm thủ công. Những chi tiết vốn thuộc về cảnh quan đời thường vì thế có một đời sống mới trên trang phục.

Điều ý nghĩa nhất là khi khán giả nhìn vào các thiết kế, mỗi người đều có thể bắt gặp hình ảnh cánh đồng quê hương của riêng mình, từ đó hoài niệm về những năm tháng tươi đẹp đã qua. "Đó cũng chính là lý do Phan Huy lựa chọn trở về với ý tưởng này trong dấu mốc đặc biệt của thương hiệu tại Việt Nam." - NTK trẻ bộc bạch.

Một điểm đáng chú ý của BST lần này đến từ sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác tỉ mỉ và định hướng ứng dụng. Các thiết kế mở màn được phát triển với phom dáng dễ mặc, đồng thời chú trọng cách xử lý bề mặt.

Kỹ nghệ đính kết cũng góp phần chuyển hóa ánh sáng và chuyển động của thiên nhiên thành ngôn ngữ thời trang. Qua đó, Phan Huy đặt kỹ thuật thủ công bên cạnh nhu cầu trang phục trong đời sống, hướng đến khách hàng châu Á mà không từ bỏ dấu ấn thẩm mỹ riêng.