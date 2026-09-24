Sau kỳ điều hành ngày 24/9, giá xăng dầu Việt Nam vẫn thấp hơn các nước lân cận

Từ 15 giờ ngày 24/9, giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng theo diễn biến thị trường thế giới. Tuy nhiên, mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều 24/9

Theo quyết định điều hành giá xăng dầu ngày 24/9 của Bộ Công Thương, từ 15h ngày 24/9, giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92 không cao hơn 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0,05S có giá bán không cao hơn 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S có giá bán không cao hơn 19.472 đồng/kg, tăng 276 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành. Việc điều chỉnh giá bán được thực hiện từ 15 giờ ngày 24/9/2026. Đáng chú ý, dù giá xăng dầu trong nước tăng trong kỳ điều hành này, mức giá tại Việt Nam vẫn thấp hơn các nước lân cận.

Cụ thể, ngày 24/9, giá xăng tại Việt Nam là 27.087 đồng/lít. Trong khi đó, tại Thái Lan, giá xăng ở mức 31.296 đồng/lít; Campuchia 33.687 đồng/lít; Trung Quốc 33.719 đồng/lít và Lào 52.392 đồng/lít.

Như vậy, so với Việt Nam, giá xăng tại Thái Lan cao hơn 4.209 đồng/lít; Campuchia cao hơn 6.600 đồng/lít; Trung Quốc cao hơn 6.632 đồng/lít và Lào cao hơn 25.305 đồng/lít. Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Ở mặt hàng dầu, giá dầu diesel 0,05S tại Việt Nam sau kỳ điều hành là 30.497 đồng/lít. Mức giá này cũng thấp hơn Thái Lan, nơi giá dầu ở mức 33.059 đồng/lít; Campuchia 39.141 đồng/lít và Lào 42.336 đồng/lít. Riêng Trung Quốc có giá dầu 30.626 đồng/lít, cao hơn Việt Nam 129 đồng/lít.

Diễn biến tăng giá trong kỳ điều hành ngày 24/9 xuất phát trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động từ nhiều yếu tố địa chính trị. Theo Bộ Công Thương, Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia diễn biến phức tạp; xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn và tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng. Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua biến động tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trong kỳ điều hành từ ngày 17/9 đến 24/9, giá thành phẩm bình quân xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 giảm 0,18%; xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III tăng 0,66%; dầu diesel giảm 5,10% và dầu mazut giảm 5,57%.

Cùng với việc điều chỉnh giá, kỳ điều hành ngày 24/9 không thực hiện trích lập cũng như chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.