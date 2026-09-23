Sau khoảng lặng, Lynk Lee tìm lại niềm vui sáng tác với 'Thì quá khứ'

Một câu chuyện tình yêu nhìn từ phía người con gái

Điểm đặc biệt của “Thì quá khứ” nằm ở cách câu chuyện được nhìn từ góc độ của một người con gái từng tổn thương bởi sự vô tâm. Đó có thể không phải một mối quan hệ kết thúc vì hết yêu, mà bởi những cảm xúc không được thấu hiểu. Có những điều cô gái đã cảm nhận và giữ trong lòng nhưng người đối diện có thể chưa từng thực sự nhận ra.

Lynk Lee chính thức trở lại với ca khúc “Thì quá khứ”

Theo Lynk Lee, câu chuyện trong ca khúc không xuất phát từ trải nghiệm thất tình cá nhân. Nữ ca sĩ hiện vẫn hạnh phúc trong mối tình của mình. Cô lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình yêu và tâm lý của những người từng trải qua cảm giác tổn thương, đặc biệt là khi một người vô tình làm đau người còn lại bởi sự thiếu quan tâm và thấu hiểu.

“Tôi muốn bài hát giống như một lời thay cho người con gái nói ra những điều cô ấy đã giữ trong lòng. Nhưng quan trọng hơn, sau những tổn thương ấy, cô gái sẽ phải bước qua như thế nào, học cách buông bỏ và nhìn mọi chuyện như một phần đã qua của cuộc đời”, Lynk Lee chia sẻ.

Sau khoảng lặng, Lynk Lee tìm lại niềm vui sáng tác

“Thì quá khứ” cũng đánh dấu thời điểm Lynk Lee tìm lại cảm hứng với việc sáng tác sau một khoảng thời gian khá dài. Nữ ca sĩ cho biết từng có giai đoạn cô gần như “ngủ quên” trong âm nhạc, không còn nhiều cảm hứng để viết và cũng không chắc mình có thể sáng tác như trước. Bước ngoặt đến từ cuộc sống hiện tại, đặc biệt là sự động viên của một người đặc biệt.

“Khoảng một năm trở lại đây, sau khi được người yêu động viên và có thêm nhiều cảm hứng trong cuộc sống, Lynk bắt đầu viết lại. Càng viết thì Lynk càng thấy mình vui và muốn được chia sẻ những điều mình đang cảm nhận với mọi người. Lynk không trở lại để chứng minh điều gì, mà đơn giản là muốn được hát, được làm nhạc và được kết nối lại với khán giả bằng âm nhạc của mình. Có lẽ sau một thời gian dài, Lynk cũng hiểu rằng mình không cần phải chờ đến một thời điểm thật đặc biệt mới được làm điều mình yêu thích. Khi mình có cảm hứng và thật sự muốn làm thì mình cứ làm thôi”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Đối với Lynk Lee, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất khi thực hiện ca khúc chính là cảm giác được sáng tác trở lại. Từ việc hoàn thành từng đoạn nhạc, một câu hát cho đến khi bản phối dần thành hình, mỗi bước đều khiến cô có cảm giác mình đang tìm lại một phần quen thuộc của bản thân.

Lynk Lee tìm lại niềm vui sau một thời gian im lặng

Lynk Lee hướng đến một chương mới với âm nhạc

Sau “Thì quá khứ”, Lynk Lee sẽ tiếp tục viết và thực hiện những ca khúc mới. Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn dành nhiều tình cảm cho R&B và có thể kết hợp cùng Pop, đồng thời muốn thử nghiệm những màu sắc âm nhạc có sự gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Một trong những mục tiêu mà Lynk Lee đã ấp ủ từ lâu là thực hiện một album riêng. Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, nữ ca sĩ vẫn chưa có một album hoàn chỉnh và xem đây là một cột mốc cô thực sự muốn chạm tới.

Tuy nhiên, Lynk Lee không muốn thực hiện album chỉ để có một album. Cô muốn tiếp tục viết, tìm kiếm những ca khúc mà bản thân thực sự yêu thích và chỉ bắt đầu dự án khi cảm thấy những bài hát ấy đủ kết nối để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Sau hơn một thập kỷ gắn bó với âm nhạc, đi qua nhiều thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp, Lynk Lee của hiện tại chọn một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn. Cô vẫn muốn hát, viết nhạc, thử sức với những điều mới nhưng không còn đặt nặng việc phải chứng minh bản thân.

“Cứ vui đi, cứ làm những điều mình thích và đừng suy nghĩ quá nhiều”, đó cũng là điều Lynk Lee muốn nhắn nhủ với chính mình ở chặng đường phía trước. Với cô, những điều đã qua có thể được giữ lại như một phần ký ức, còn hiện tại là khoảng thời gian để tiếp tục sống, sáng tác và tận hưởng hành trình của riêng mình.