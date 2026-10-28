Sau khi truyền dịch, người phụ nữ nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng

Từ việc tự truyền Glutathione với mong muốn “thải độc gan”, người phụ nữ 51 tuổi phải trải qua quá trình hồi sức tích cực vì sốc phản vệ và suy đa tạng.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân N.T.P. (51 tuổi, trú tại Hà Nội) có tiền sử viêm gan B được phát hiện nhiều năm nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus. Năm 2025, người bệnh từng phẫu thuật u xơ tử cung.

Sốt cao, sốc sau khi truyền dịch tại nhà

Theo thông tin từ gia đình, từ ngày 27/9 đến 3/10, bệnh nhân tự truyền glutathione tại nhà với mục đích "thải độc gan". Khoảng một giờ sau lần truyền ngày 3/10, người bệnh xuất hiện rét run, sốt cao và đau bụng quanh rốn.

Bệnh nhân được đưa đến một phòng khám tư nhân trong tình trạng sốt 39,5 độ C, huyết áp 160/90 mmHg. Tại đây, người bệnh được xử trí bằng truyền thuốc giảm đau. Khoảng 30 phút sau, bệnh nhân buồn nôn, nôn, huyết áp tụt sâu, không đo được và phải chuyển cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân đỏ da toàn thân, sốt 38 độ C, mạch nhanh 145 lần/phút, huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg. Các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ, chưa loại trừ sốc nhiễm khuẩn. Người bệnh phải sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, đặt ống nội khí quản và thở máy.

Sau cấp cứu, tình trạng tuần hoàn dần ổn định, bệnh nhân ngừng được thuốc vận mạch. Tuy nhiên, người bệnh vẫn sốt cao liên tục, có thời điểm lên tới 40 độ C; tình trạng vàng da tăng dần, chức năng gan và thận suy giảm.

Ngày 14/10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân trong tình trạng nặng, đã được đặt ống nội khí quản và thở máy. Người bệnh sốt 40 độ C, mạch khoảng 110 lần/phút, da và củng mạc mắt vàng, nước tiểu vàng sẫm. Các bác sĩ còn ghi nhận những tổn thương xuất huyết dưới da rải rác tại vị trí tiêm truyền.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bệnh nhân được xác định có tình trạng nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan trên nền viêm gan B mạn tính.

Theo BS Mạc Duy Hưng, nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan quá trình tiêm truyền trước đó là một trong những yếu tố cần được xem xét. Nếu thực hiện trong điều kiện không bảo đảm vô khuẩn, tiêm truyền có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua vị trí đặt kim, gây nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý việc xác định chính xác nguồn nhiễm khuẩn ở từng trường hợp cần dựa trên kết quả xét nghiệm, diễn biến lâm sàng và đánh giá chuyên môn. Không thể chỉ căn cứ vào thời điểm xuất hiện triệu chứng để khẳng định nguyên nhân.

Dù đã qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh vẫn còn yếu cơ toàn thân và tiếp tục cần hỗ trợ thở máy.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, tập trung kiểm soát nhiễm khuẩn, hỗ trợ hô hấp và theo dõi chức năng các cơ quan. Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát, chức năng gan và thận cải thiện rõ rệt, các biểu hiện suy đa tạng từng bước hồi phục.

Dù đã qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh vẫn còn yếu cơ toàn thân và tiếp tục cần hỗ trợ thở máy.

Không tự ý truyền dịch để "thải độc", "bổ gan"

Từ trường hợp này, BS Mạc Duy Hưng cảnh báo truyền dịch là biện pháp điều trị y khoa, chỉ được thực hiện khi có chỉ định phù hợp với tình trạng của từng người bệnh.

Các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng "bổ gan", "thải độc" hay "làm trắng da" không đồng nghĩa với việc mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tự ý sử dụng những sản phẩm này, đặc biệt qua đường tiêm truyền, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ, nhiễm khuẩn, quá tải dịch hoặc những tác dụng không mong muốn khác, tùy thuộc vào thành phần sản phẩm và tình trạng sức khỏe của người sử dụng.

Đáng lưu ý, sốc phản vệ có thể diễn biến rất nhanh, gây suy hô hấp, trụy tuần hoàn, thậm chí không qua khỏi nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, các thủ thuật tiêm truyền cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên chuyên môn theo dõi và phương tiện xử trí cấp cứu.

Với người mắc bệnh gan mạn tính như viêm gan B, việc tự ý sử dụng các sản phẩm không rõ thành phần hoặc được quảng cáo có tác dụng "thải độc gan" không thể thay thế việc thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh cần được theo dõi định kỳ, đánh giá chức năng gan, tải lượng virus và sử dụng thuốc kháng virus khi có chỉ định.

Phương Anh