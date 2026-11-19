Ảnh chụp màn hình từ video cho thấy thiệt hại với cầu Crimea sau cuộc tấn công ngày 17/11/2026. Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine

Theo truyền thông Ukraine, ông Sergey Aksyonov, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, xác nhận cây cầu một lần nữa bị tấn công ngay sau nửa đêm theo giờ địa phương.

Trước đó, ngày 17/11, sau chiến dịch gồm 7 giai đoạn được triển khai trong nhiều tuần, các tên lửa Ukraine đã đánh sập một phần cây cầu xuống eo biển Kerch. Trong khi giao thông đường bộ qua cầu bị đình chỉ, tuyến đường sắt chạy qua phần cầu còn lại vẫn hoạt động.

Với chiều dài 19km, cầu Crimea là cây cầu dài nhất châu Âu, nối vùng Krasnodar Krai của Nga với bán đảo Crimea.

Cây cầu nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine, trong đó từng hứng chịu những thiệt hại đáng kể vào tháng 10/2022 và tháng 7/2023. Tuy nhiên, cả hai cuộc tấn công đều không khiến cây cầu phải ngừng hoạt động.

Được xây dựng sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, cầu Crimea là tuyến đường vận tải và tiếp tế trọng yếu của các lực lượng Nga.

Điện Kremlin khẳng định cầu Crimea sẽ được khôi phục sau cuộc tấn công mới nhất của Ukraine và còn tốt hơn trước. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Nga đang xây dựng kế hoạch khắc phục thiệt hại, đồng thời không loại trừ khả năng vụ tấn công liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Trung - Mỹ sắp tới.

Cùng ngày, trong thông báo đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công cầu Crimea do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xây dựng và điều phối cùng Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong nhiều tuần trước cuộc tấn công, lực lượng nước này đã từng bước phá hủy các hệ thống phòng không, radar, phương tiện tác chiến điện tử và những mục tiêu khác của Nga nhằm tạo điều kiện cho đợt tập kích cuối cùng.

Sau vụ ngày 19/11, cây cầu Crimea đã bị tấn công tổng cộng năm lần kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang toàn diện năm 2022.

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra ngày 8/10/2022, khi một xe tải chở chất nổ phát nổ trên cầu, gây cháy lớn và làm sập nhiều đoạn đường bộ. Vụ nổ cũng khiến một đoàn tàu chở nhiên liệu bốc cháy.

Ngày 17/7/2023, Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea bằng xuồng không người lái Sea Baby trong chiến dịch phối hợp giữa SBU và Hải quân Ukraine, gây hư hại một đoạn đường bộ và buộc hoạt động giao thông phải tạm thời đình chỉ.

Đến ngày 3/6/2025, SBU tuyên bố đã kích nổ lượng chất nổ có sức công phá tương đương hơn 1,1 tấn TNT bên dưới cây cầu, nhắm vào các kết cấu trụ đỡ dưới nước.

Cuộc tấn công ngày 16-17/11 diễn ra trong bối cảnh các hoạt động tập kích nhằm vào hạ tầng giao thông tiếp tục gia tăng. Tên lửa Nga cũng đã đánh trúng cầu Bắc và cầu Nam tại thủ đô Kiev vào tối 16/11.