Sau khi ông chủ chắp tay xin lỗi khách hàng, California Fitness tạm dừng toàn bộ cơ sở Hà Nội, chỉ còn 2 phòng tập trên cả nước

Chiều 25/10, California Fitness & Yoga tiếp tục gửi thông báo đến hội viên về việc tạm dừng hoạt động tại ba cơ sở ở Hà Nội, gồm Cali Hàng Da, Cali Mipec và Cali Centuryon Royal City. Thời gian tạm ngừng kéo dài từ ngày 26/10 đến hết ngày 31/10, với lý do liên quan đến hoạt động vận hành. Doanh nghiệp chưa công bố kế hoạch mở cửa trở lại sau thời hạn này.

Trước đó một ngày, California Fitness cũng thông báo tạm dừng cơ sở Cali Times City từ ngày 25/10 đến hết ngày 31/10. Với việc bốn địa điểm cuối cùng lần lượt ngừng đón hội viên, từ ngày 26/10, toàn bộ hệ thống phòng tập của thương hiệu này tại Hà Nội sẽ rơi vào trạng thái đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động.

Đại diện phòng tập California Fitness chắp tay xin lỗi khách hàng.

Diễn biến mới nhất nối dài làn sóng đóng cửa các phòng tập California Fitness trong những tháng gần đây. Tại Hà Nội, hệ thống đã dừng hoạt động tại Pico Xuân Thủy và Capital Tower từ tháng 8. Sang tháng 10, các cơ sở Mac Plaza tại Hà Đông, Sky City trên phố Láng Hạ, Somerset West Point ở Tây Hồ và Vincom Star City tiếp tục lần lượt thông báo tạm ngừng hoạt động.

Không chỉ tại Hà Nội, California Fitness còn thu hẹp hoạt động tại nhiều địa phương khác. Trong ngày 25/10, cơ sở duy nhất của chuỗi tại Nha Trang cũng được thông báo tạm dừng. Trước đó, các chi nhánh tại Đà Nẵng, Biên Hòa cùng hàng loạt phòng tập ở TP. HCM đã phải đóng cửa hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ.

Riêng tại TP. HCM, đợt điều chỉnh ngày 24/10 ghi nhận bốn cơ sở Landmark 81, Cali Tower, Gigamall và Thảo Điền Pearl tạm dừng hoạt động. Cùng ngày, doanh nghiệp tiếp tục thông báo đóng cửa hai phòng tập Cali 3/2 và Cali Thủ Đức từ ngày 25/10 đến hết tháng.

California Fitness & Yoga dự kiến chỉ còn hai cơ sở hoạt động trên toàn quốc, gồm Cali Aeon Mall Bình Tân và Cali Bình Dương Square, đều thuộc địa bàn TP. HCM hiện nay.

Trước đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp này đã đến một số câu lạc bộ trong những ngày qua để gặp gỡ hội viên, gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về những gián đoạn trong hoạt động, ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như trải nghiệm tập luyện của khách hàng.

Quy mô này giảm rất mạnh so với mạng lưới 35 câu lạc bộ được ghi nhận trong năm 2025. Chỉ trong vòng một năm, số địa điểm còn hoạt động của thương hiệu từng giữ vị trí hàng đầu thị trường phòng tập cao cấp Việt Nam đã giảm hơn 94%. Tuy nhiên, phần lớn các thông báo gần đây được đưa ra dưới hình thức tạm ngừng, chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ những địa điểm này sẽ đóng cửa vĩnh viễn.

Một thông báo gửi đến hội viên

California Fitness & Yoga đang cung cấp đến 10 hạng thẻ khác nhau, mức giá trung bình mỗi tháng từ 670.000 đồng đến 3,2 triệu đồng.

Trong đó, 4 hạng thẻ phổ biến gồm Platinum, Premier Diamond/Diamond Plus, Iconic và Centuryon. Trong đó, Platinum là hạng thẻ tiêu chuẩn, giá niêm yết là từ 760.000 đồng đến 920.000 đồng mỗi tháng.

Tiếp đến, thẻ Premier có giá niêm yết hơn 1 triệu đồng/tháng, khách hàng mua gói dài hạn sẽ còn khoảng 16 triệu đồng cho 24 tháng. Phí gia hạn thẻ hàng năm từ 1 triệu đồng.

Hạng cao nhất là thẻ Iconic, theo giới thiệu của California Fitness & Yoga, đây hạng thẻ VVIP cao cấp, giá niêm yết trên website lên đến 106 triệu đồng cho 12 tháng, cùng với phí gia hạn hàng năm là 3,9 triệu đồng.