Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, rạng sáng 26/11, khi triều cường vừa chạm đỉnh, nhiều tuyến đường được xem là “rốn ngập” tại TP.HCM tiếp tục ngập sâu, khiến người dân đi lại, buôn bán gặp khó khăn.

Khoảng 3h, đường Chánh Hưng (xã Bình Hưng) nước từ các miệng cống dâng cao, nhấn chìm một đoạn đường dài. Nước tràn lên mặt đường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và việc đi lại của người dân.

Chị Nguyễn Thị Tú, ngụ xã Bình Hưng, cho biết khá bất ngờ khi sáng nay đường ngập, dù chiều hôm trước hệ thống cống ngăn triều được vận hành thử liên hoàn. “Ngày hôm qua triều cường cũng được dự báo xấp xỉ báo động 3 nhưng không ngập vì các cống ngăn triều được vận hành thử. Cứ nghĩ sáng nay không ngập nên dậy sớm dọn hàng buôn bán, ai có dè giờ nước ngập mênh mông”, chị Tú nói.

Cách đó không xa, đường số 2, khu dân cư Intresco, cũng ngập lênh láng. Đây là một trong những điểm ngập kéo dài nhiều năm tại TP.HCM, thường xuyên ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mỗi khi triều cường dâng.

Tình trạng ngập cũng xảy ra trên đường Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, khu vực thuộc xã Hiệp Phước và xã Nhà Bè. Nhiều phương tiện chết máy khi lưu thông qua những đoạn nước ngập sâu.

Theo ghi nhận, nước từ các miệng cống và kênh rạch tràn lên đường Nguyễn Bình.

Mặt đường bị nước phủ kín khiến người đi lại khó phân biệt ranh giới, việc lưu thông trở nên khó khăn.

Đến khoảng 4h, đường Trần Xuân Soạn, khu vực cạnh cống ngăn triều Tân Thuận, cũng xuất hiện tình trạng ngập sâu. Tuyến đường này nhiều năm qua là điểm ngập quen thuộc, trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi triều cường hoặc mưa lớn.

Bà Nguyễn Thị Yến (65 tuổi, ngụ phường Tân Thuận), có hơn 40 năm sinh sống trên đường Trần Xuân Soạn, cho biết đã quen với lịch triều cường nhưng vẫn không tránh khỏi những bất tiện trong sinh hoạt. “Mùa triều cường là mỗi tháng 2 lần con nước lên, chủ yếu triều cường lên sáng và chiều tối, thời điểm này thường là tan tầm hoặc rạng sáng khi đang ngủ cũng phải dậy bê đồ đạc lên cao cho khỏi ngập, riết rồi cũng quen”, bà Yến nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, triều cường ngày 26/11 vừa chạm đỉnh.

Tại trạm Nhà Bè, mực nước đo được 1,60m, đỉnh triều xuất hiện trong khoảng 3-4h và 17h. Trong khi đó, tại trạm Phú An, triều cường đạt mức báo động 2.

Trước đó, trưa 25/11, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam tổ chức vận hành thử liên hoàn hệ thống cống ngăn triều TP.HCM. Đây là cột mốc sau khoảng 10 năm triển khai dự án chống ngập có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Sau 4 giờ đồng loạt đóng van, mực nước phía trong và ngoài các cống ngăn triều thuộc dự án đã ghi nhận sự chênh lệch rõ rệt. Tại cống Mương Chuối, mức chênh lệch là 2,05m; cống Cây Khô là 2,03m và cống Bến Nghé là 1,9m.

Phía ngoài các van, nước triều dâng cao sát bờ, trong khi phía bên trong được giữ ở mức thấp hơn. Theo thông tin từ đơn vị thực hiện, hệ thống từng bước phát huy hiệu quả kiểm soát ngập cho khu vực khoảng 570km², với hơn 6,5 triệu người dân TP.HCM.

Trên thực tế, hệ thống cống ngăn triều TP.HCM hiện mới bước vào giai đoạn vận hành thử. Cụ thể, trong ngày 25/11, Tập đoàn Trung Nam chỉ đóng các cửa van tại các cống ngăn triều từ 11h30 đến khoảng 16h. Do đó, rạng sáng 26/11, khi triều cường đạt đỉnh, nước vẫn tràn vào lòng đường, gây ngập tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Trong hình là cống ngăn triều Tân Thuận đang trong quá trình vận hành thử nên chưa đóng cửa van, đây là nguyên nhân dẫn đến nước tràn vào đường Trần Xuân Soạn gây ngập.

Hệ thống chỉ mới vận hành thử liên hoàn 4 giờ Hệ thống cống ngăn triều TP.HCM hiện mới bước vào giai đoạn vận hành thử. Cụ thể, trong ngày 25/11, Tập đoàn Trung Nam chỉ đóng các cửa van tại các cống ngăn triều từ 11h30 đến khoảng 16h. Do đó, rạng sáng 26/11, khi triều cường đạt đỉnh, nước vẫn tràn vào lòng đường, gây ngập tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam Nguyễn Tâm Tiến cho biết, hiện dự án mới được thử nghiệm một phần chức năng ngăn triều. Tuy nhiên, quá trình vận hành phải đồng thời bảo đảm giao thông thủy, bởi đây là phương thức vận tải quan trọng của vùng kinh tế sông nước. “Hiện nay, dự án ngăn triều mới thử nghiệm một phần, đó là chức năng ngăn triều. Tuy nhiên, ngăn triều nhưng vẫn phải giải quyết được vấn đề giao thông thủy, chứ không thể vì ngăn triều mà cấm giao thông đường thủy, bởi chúng ta là nền kinh tế vùng sông nước, hoạt động giao thông thủy vẫn diễn ra rất nhiều. Chính vì vậy, sắp tới, chúng tôi rất mong muốn thành phố cùng các sở, ban, ngành liên quan chung tay với đơn vị để đưa hệ thống cống ngăn triều vào vận hành đúng kịch bản, quy trình, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân trong vùng dự án”, ông Tiến nói. Theo ông Tiến, tại một số cống ngăn triều, việc đóng, mở cửa van phải phụ thuộc vào mực nước và diễn biến thủy triều. Khi đóng cửa van, hệ thống phải duy trì trạng thái này cho đến khi nước xuống đủ thấp mới có thể mở trở lại. Nếu mở cửa van quá sớm, khi mực nước chưa xuống đến ngưỡng an toàn khoảng 1,2m, nước có thể tràn ngược vào khu vực, gây ngập. Do đặc thù kỹ thuật, quá trình đóng, mở cửa van không thể thực hiện tức thời mà phải tuân thủ quy trình vận hành nghiêm ngặt. Vì vậy, trong thời gian vận hành, hệ thống còi báo động, loa phát thanh và đèn cảnh báo xoay vẫn phải hoạt động liên tục để bảo đảm an toàn. Ông Tiến cho biết thêm, Trung Nam cần phối hợp với các lực lượng chức năng, sở, ban, ngành, công an và đặc biệt là Cảnh sát đường thủy để bảo đảm an toàn giao thông, nhất là giao thông thủy, trong suốt quá trình vận hành hệ thống cống ngăn triều.