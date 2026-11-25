Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026 với tổng giá trị tối đa 1.800 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, được bảo lãnh thanh toán bởi một quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Theo nghị quyết HĐQT, MSB dự kiến phát hành trái phiếu bằng đồng Việt Nam, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi của trái phiếu được bảo lãnh bởi Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư (CGIF).

Ngân hàng chưa công bố thời điểm phát hành cụ thể, khối lượng chào bán thực tế và lãi suất áp dụng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, MSB sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

MSB muốn huy động thêm 1.800 tỷ đồng trái phiếu sau khi tất toán sớm lô 1.000 tỷ đồng (Ảnh: MSB).

Động thái phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh MSB vừa mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã MSB12510. Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 13/11/2026, ngân hàng đã hoàn tất mua lại 1.000 trái phiếu, với giá trị mua lại thực tế 1,052 tỷ đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu MSB12510 được phát hành ngày 13/11/2025, gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng và có kỳ hạn 3 năm.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu này đạt gần 5.440 tỷ đồng, tăng 14,3%.

Thu nhập lãi thuần trong 9 tháng đạt gần 9.621 tỷ đồng, tăng 21,7%, trong khi tổng thu nhập hoạt động đạt gần 11.030 tỷ đồng, tăng 8,2%.

Chi phí hoạt động tăng 6,7%, thấp hơn mức tăng của tổng thu nhập hoạt động. Tỉ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng ở mức khoảng 37,3%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 440.000 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 233.000 tỷ đồng, tăng 13,5%; tiền gửi khách hàng đạt gần 217.400 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Bên cạnh kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, MSB cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo phương án được thông qua, ngân hàng dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu với Tỉ lệ thực hiện quyền 100:25, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất, đợt phát hành dự kiến mang về cho MSB 9.360 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh và phân bổ cho các hoạt động của ngân hàng.