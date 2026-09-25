Sau khi lén ghi hình 'cát tặc', Bình lo sợ đang bị theo dõi

Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 phim "Phù sa", biết Sang quyết định sang xưởng của Chơn để học nghề, ông Hai rất vui. Tuy nhiên, ông khuyên con nếu chọn nghề thì hãy chọn vì yêu thích, đừng chỉ làm để cha mẹ vui lòng, bởi lựa chọn ấy có thể khiến Sang khổ về sau. Nghe lời cha, Sang quyết định thử sức với công việc mới, nhất là khi chuyện vườn tược bị sạt lở vẫn chưa biết sẽ đi về đâu.

Thế nhưng, trong lúc hai cha con đang trò chuyện, Sang bất ngờ nhận được tin nhắn: “Làm tốt lắm, tôi đã chuyển tiền, anh kiểm tra tài khoản đi”. Sắc mặt Sang lập tức thay đổi. Nhận ra sự bất thường của con, ông Hai gặng hỏi nhưng Sang chỉ nói không có chuyện gì và tìm cớ ra ngoài.

Sang quyết định học nghề để tìm kiếm công việc ổn định trong tương lai. Ảnh VTV

Trong khi đó, Phương nhận được tin nhắn của Bình, cảnh báo cô không gọi vào số điện thoại cũ nữa vì anh nghi mình đang bị theo dõi. Lo sợ những đoạn clip có thể bị lộ, Chơn lập tức nhờ Bình gửi lại toàn bộ cho Phương.

Phương lo lắng khi biết tin Bình có thể đang bị theo dõi. Ảnh VTV

Trong khi đó, bố của Nghiệm trở về và lần đầu nói rõ tâm nguyện của mình. Ông thừa nhận những sai lầm trong quá khứ đã gây ra đau thương, mất mát ở Bình Hòa. Vì vậy, điều ông muốn làm lúc này là lập một quỹ để “cúi đầu” trước Bình Hòa, chứ không phải để gia đình được người dân nơi đây ghi ơn.

Bố của Nghiệm trở về và ông mong muốn dùng quỹ để bù đắp những chuyện đã gây ra trong quá khứ. Ảnh VTV

Tập 26 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h ngày 25/9 trên VTV1.