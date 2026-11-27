Cách đây 4 năm, bà MacKenzie Scott từng trao 8 triệu USD cho Achieve Atlanta — tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ học sinh trường công lập tại thành phố Atlanta chi trả học phí và hoàn thành bậc đại học.

Tuần trước, tổ chức này xác nhận bà vừa thực hiện khoản quyên góp thứ hai với cùng giá trị, đưa tổng nguồn vốn tài trợ lên 16 triệu USD.

Bà MacKenzie Scott và tổ chức Achieve Atlanta. Ảnh: Fortune

Đây là một trong hai khoản quyên góp mà bà Scott dành cho các tổ chức giáo dục tại bang Georgia trong tháng này, với tổng trị giá 12,5 triệu USD. Kể từ khi ly hôn nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos vào năm 2019, bà đã trao đi hơn 26 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng của bà hiện vẫn duy trì trên mức 27 tỷ USD, chủ yếu nhờ cổ phiếu Amazon liên tục tăng giá.

Đối với học sinh tốt nghiệp trường công lập ở Atlanta theo đuổi bằng cử nhân, gói học bổng dựa trên nhu cầu của Achieve Atlanta có thể trị giá tới 20.000 USD trong 4 năm. Sinh viên theo học các trường cao đẳng hệ 2 năm hoặc chương trình đào tạo kỹ thuật có thể nhận 1.500 USD mỗi năm, tối đa 4 học kỳ.

Ngoài hỗ trợ tài chính, tổ chức này còn tư vấn sinh viên chọn trường, hoàn thiện hồ sơ nhập học và tìm kiếm việc làm đầu tiên. Kể từ năm 2015, Achieve Atlanta đã giải ngân hơn 75 triệu USD tiền học bổng.

Một nghiên cứu độc lập của các chuyên gia thuộc Georgia Policy Labs (Đại học Bang Georgia) cho thấy 91% sinh viên nhận học bổng của Achieve Atlanta tiếp tục theo học sang học kỳ hai, cao hơn đáng kể so với mức 77% ở nhóm đối chứng (những sinh viên cùng tốt nghiệp trường công lập Atlanta, có nền tảng học vấn và nhân khẩu học tương tự nhưng không nhận hỗ trợ).

Khoảng cách này thu hẹp theo thời gian nhưng vẫn duy trì: 6 năm sau khi tốt nghiệp trung học, tỷ lệ tốt nghiệp đại học ở nhóm nhận học bổng đạt 42%, so với 36% ở nhóm đối chứng.

“Việc đầu tư lặp lại của bà Scott là minh chứng cho sự thành công của mô hình giáo dục sau trung học mà Achieve Atlanta theo đuổi”, đại diện tổ chức phi lợi nhuận này nhấn mạnh khi công bố khoản tài trợ.

Bên cạnh Achieve Atlanta, khoản đóng góp còn lại trong gói tài trợ tháng này của bà Scott tại Georgia hướng tới nhóm phụ nữ quay lại giảng đường ở độ tuổi muộn hơn. Theo tờ The Atlanta Journal-Constitution, Quỹ Jeannette Rankin (có trụ sở tại thành phố Athens) đã nhận được 4,5 triệu USD — khoản quyên góp đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử hoạt động của quỹ.

Bà Karen Sterk, Giám đốc điều hành (CEO) của quỹ, chia sẻ với báo giới rằng nguồn lực này có thể giúp ích cho hơn một triệu phụ nữ.

Hai khoản quyên góp trên tiếp tục phản ánh rõ nét định hướng thiện nguyện của bà Scott. Theo Fortune, các khoản tài trợ cho giáo dục đại học của bà phần lớn bỏ qua các trường đại học tinh hoa, thay vào đó ưu tiên các trường đại học lịch sử của người da màu (HBCU), cao đẳng cộng đồng và các trường đại học của cộng đồng bản địa. Riêng tổng số tiền bà trao cho nhóm trường HBCU đến nay đã vượt mốc 1 tỷ USD.

Cho đi hơn 26 tỷ USD, tài sản vẫn trên 27 tỷ USD

Khi bà Scott và ông Bezos hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2019 sau 25 năm chung sống, bà nhận được khoảng 4% cổ phần Amazon, trị giá khoảng 37 tỷ USD vào thời điểm đó. Kể từ đó, bà đã trao đi hơn 26 tỷ USD thông qua hơn 2.700 khoản tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận thông qua Yield Giving — tổ chức thiện nguyện do chính bà sáng lập.

Tạp chí Forbes vẫn ước tính tài sản ròng của bà ở mức trên 27 tỷ USD, dù tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Amazon đã giảm đáng kể. Trong vòng một năm tính đến tháng 9/2025, bà Scott đã giảm 42% lượng cổ phiếu Amazon nắm giữ (theo hồ sơ pháp lý không nêu rõ bà đã bán, quyên góp hay kết hợp cả hai hình thức). Tuy vậy, lượng cổ phiếu còn lại vẫn tiếp tục gia tăng giá trị mạnh mẽ.

Theo Fortune, cổ phiếu Amazon đã tăng hơn 42% trong 5 năm tính đến tháng 7/2026. Đà tăng trưởng này lý giải vì sao bà Scott vẫn sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD dù đã cho đi phần lớn gia sản. Doanh nghiệp đứng sau khối tài sản của bà hiện cũng là tập đoàn lớn nhất nước Mỹ xét về doanh thu, khi Amazon vươn lên vị trí số 1 trong danh sách Fortune 500 năm 2026, chấm dứt chuỗi 13 năm dẫn đầu của Walmart.

Trước đó, bà Scott đã ký Cam kết Cho đi (Giving Pledge) vào năm 2019, khẳng định sẽ trao đi phần lớn tài sản trong suốt cuộc đời hoặc thông qua di chúc. Một số khoản quyên góp lớn nhất của bà bao gồm 436 triệu USD cho Habitat for Humanity, 281 triệu USD cho Boys & Girls Clubs of America và 275 triệu USD cho Planned Parenthood.

Triết lý để “một đồng tiền giúp ích hai lần”

Bà Scott cũng từng chia sẻ rõ quan điểm về cách vận hành dòng vốn trong thời gian chưa giải ngân từ thiện. Trong một bài luận công bố năm 2024, bà cho biết đã yêu cầu đội ngũ quản lý đầu tư tìm kiếm các quỹ và doanh nghiệp đang trực tiếp giải quyết những vấn đề xã hội mà bà quan tâm hỗ trợ, chẳng hạn như các quỹ phát triển nhà ở giá phải chăng hay nền tảng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số dành cho phụ nữ.

Bà viết rằng mỗi khi thực hiện một khoản quyên góp, bà muốn rút vốn từ những danh mục đầu tư hướng tới tác động xã hội đó hơn là từ những cổ phiếu “làm gia tăng sự giàu có và tầm ảnh hưởng của những người đứng đầu vốn đã nắm giữ nhiều quyền lực”. Nữ tỷ phú ưu tiên ủng hộ các dự án do chính những người thuộc cộng đồng thụ hưởng dẫn dắt, hoặc các nhà sáng lập thường gặp rào cản trong việc huy động vốn như phụ nữ và người da màu.

Mục tiêu của bà là giúp cùng một đồng tiền có thể phát huy giá trị hai lần: trước tiên là tạo nguồn lực đầu tư cho các dự án xã hội, và sau đó tiếp tục được quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận. Như bà từng viết trong thư tham gia Giving Pledge: “Sẽ cần thời gian, nỗ lực và sự cẩn thận. Nhưng tôi sẽ không chờ đợi. Và tôi sẽ tiếp tục cho đến khi két sắt trống rỗng”.