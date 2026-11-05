Sau khi bị 'tuýt còi', Grab hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho tài xế, giảm phí chuyến ngắn từ 10/11

Từ ngày 5/11/2026, Công ty TNHH Grab triển khai bồi hoàn cho đối tác tài xế đối với các chuyến xe có mức khấu trừ vượt 35% doanh thu chia sẻ, với tổng số tiền dự kiến khoảng 3,9 tỷ đồng. Qua rà soát, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến thời điểm rà soát thuộc diện này.

Grab sẽ tự động cộng tiền vào ví của tài xế còn hoạt động. Với tài xế đã thanh lý hoặc ngừng hợp tác vĩnh viễn, doanh nghiệp thông báo qua tin nhắn và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để nhận tiền. Grab giải trình rằng các trường hợp khấu trừ vượt mức phát sinh do biến động cung cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Từ ngày 10/11/2026, phí nền tảng của GrabBike giảm từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng với chuyến đến 2 km và xuống 2.000 đồng với chuyến trên 2 km đến 6 km. Với GrabCar, khoản phí này giảm từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng với chuyến đến 3 km và xuống 4.000 đồng với chuyến trên 3 km đến 4 km. Phí nền tảng giữ nguyên ở mức 3.000 đồng với GrabBike trên 6 km và từ 5.000 đến 9.000 đồng với GrabCar trên 4 km.

Từ ngày 10/11, Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn

Với chuyến từ 10 km trở lên, Grab dự kiến giảm 10% trên tổng giá cước từ ngày 26/2/2027 đến hết ngày 31/12/2027, theo điều kiện của chương trình. Riêng trong quý IV/2026, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 1.808 tỷ đồng cho các chương trình khuyến mại và kích cầu đối với hành khách.

Cũng từ ngày 10/11, phí sử dụng ứng dụng thu từ đối tác tài xế sẽ dao động từ 0% đến 25% tổng số tiền hành khách thanh toán. Tổng hai khoản phí Grab được hưởng, gồm phí nền tảng thu từ hành khách và phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế, sẽ ở mức 7-32% số tiền khách trả, chưa tính thuế và các khoản phí thu hộ. Trước điều chỉnh, tỷ lệ này có thể lên tới 40,60% với GrabBike và 39,81% với GrabCar.

Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike nhận từ 60,59% đến 85,59% số tiền hành khách thanh toán, còn tài xế GrabCar nhận từ 59,68% đến 84,31%. So với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ thực nhận tối thiểu tăng 8,59 điểm phần trăm với GrabBike và 7,68 điểm phần trăm với GrabCar. Thu nhập của tài xế còn phụ thuộc vào chi phí vận hành và các khoản thưởng, hỗ trợ mà họ đủ điều kiện nhận theo từng chương trình.

Trong quý 4/2026, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng để thưởng và hỗ trợ tài xế, trong đó có thưởng doanh thu giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn và đồng phục. Doanh nghiệp cũng dự kiến dành 52 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ chi phí xăng dầu và sạc điện.

Cùng với đó, Grab sẽ dùng khoảng 1.808 tỷ đồng để triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng đối với hành khách trong quý 4/2026. Tổng giá trị các biện pháp giảm phí, bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ và khuyến mại ước khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí.

Thiết kế dự kiến sau khi cải tiến giao diện màn hình cho đối tác tài xế hiển thị chi tiết các loại doanh thu, thuế, phí liên quan của chuyến xe

Đợt rà soát của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia diễn ra sau khi cơ quan này tiếp nhận phản ánh của một số tài xế từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026. Các tài xế cho rằng cước một số chuyến ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi họ vẫn phải chịu chi phí vận hành và các khoản khấu trừ. Ủy ban đã làm việc với Grab và đại diện tài xế, đồng thời thu thập thông tin từ một số nền tảng tại Việt Nam và đối chiếu với chính sách của Grab tại một số nước Đông Nam Á.

Từ ngày 10/11, Grab dự kiến cập nhật ứng dụng Grab Driver để tài xế xem rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ theo từng chuyến. Ứng dụng cũng sẽ có biểu mẫu tra soát để tài xế yêu cầu giải thích về số tiền thực nhận. Ủy ban sẽ yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai và theo dõi cách doanh nghiệp thông báo, áp dụng các chính sách mới.

Qua kiểm tra tại Grab, Be và GSM, Ủy ban cũng ghi nhận tình trạng một số khoản phí hiển thị chưa rõ hoặc dịch vụ có thu phí được chọn mặc định. Sau yêu cầu khắc phục, các nền tảng đã điều chỉnh cách hiển thị và cho phép khách chủ động chọn hoặc bỏ chọn dịch vụ có thu phí. Việc theo dõi sẽ tiếp tục tập trung vào cách công bố các khoản phải trả và quyền lựa chọn của hành khách trước khi xác nhận giao dịch.