TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe toàn dân, mục tiêu là gần 15 triệu dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong năm 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 25/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu.

Tại đây, nhiều ý kiến đã thẳng thắn nhìn nhận những "điểm nghẽn" đang tồn tại của tuyến y tế cơ sở. Thực trạng này đặt ra nhiều thách thức trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực chuyển dịch chương trình khám sức khỏe toàn dân từ các chiến dịch ngắn hạn sang cơ chế định kỳ, gắn với quản lý sức khỏe lâu dài.

Nỗi lo "khám xong để đó"

Chương trình khám sức khỏe định kỳ năm 2026 của TP.HCM nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân. Tuy nhiên, đại diện Trạm Y tế xã Đất Đỏ cho rằng điều cử tri quan tâm không chỉ là số lượt khám, mà là cách khai thác dữ liệu để phát hiện sớm và theo dõi bệnh tật.

"Sau khi khám, ngành y tế cần có lộ trình tiếp theo, đưa ra khuyến cáo, phân loại và quản lý sức khỏe người dân, đồng thời phối hợp hiệu quả với mô hình bác sĩ gia đình", đại diện trạm kiến nghị.

Lo ngại này có cơ sở bởi các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường đòi hỏi quá trình theo dõi liên tục. Nếu chỉ dừng ở khâu sàng lọc mà thiếu tư vấn, cấp thuốc và kết nối điều trị, giá trị chương trình sẽ giảm sút.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, đại diện cử tri ngành y tế phát biểu. Ảnh: Minh Châu.

Trong khi đó, năng lực tuyến cơ sở vẫn hạn chế. Thống kê cho thấy TP.HCM còn 37/168 trạm y tế xã, phường, đặc khu chưa đủ số lượng bác sĩ theo quy định. Tình trạng thiếu danh mục thuốc thiết yếu cũng cản trở hoạt động khám,chữa bệnh ban đầu.

Một đại diện trạm y tế cho biết các trạm mới thành lập còn lúng túng về nhân lực lẫn kinh nghiệm đấu thầu, mua sắm, gây khó khăn trong việc duy trì nguồn thuốc điều trị bệnh mạn tính.

Đại diện Trạm Y tế xã Nghĩa Thành cũng đề xuất việc luân phiên bác sĩ tuyến trên về trạm cần duy trì thường xuyên thay vì mang tính phong trào. Quá trình này phải gắn với chuyển giao kỹ thuật để đội ngũ tại chỗ nâng cao năng lực tự thân, tạo niềm tin cho người dân.

Để giải quyết bài toán hậu kiểm khi trạm y tế chưa đủ lực, nhiều đại biểu đề xuất thiết lập mạng lưới liên kết giữa trạm y tế, bệnh viện khu vực, bệnh viện chuyên sâu và khối y tế tư nhân.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri ngành y tế. Ảnh: Minh Châu.

Đại diện khối y tế tư nhân đề xuất Sở Y tế thí điểm mô hình phối hợp công - tư trong quản lý bệnh mạn tính. Người bệnh nặng có thể lên tuyến trên điều trị chuyên sâu, sau đó quay về theo dõi định kỳ tại địa phương hoặc phòng khám tư nhân đủ điều kiện. Cách làm này vừa giảm tải cho tuyến cuối, vừa tận dụng sự linh hoạt của y tế tư nhân.

Ở góc độ tổ chức, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức kiến nghị sớm hướng dẫn chuyển đổi đơn vị này thành bệnh viện đa khoa. Dù đã thực hiện nhiều chức năng tương đương, tên gọi "trung tâm y tế" hiện tại vô tình tạo rào cản tâm lý khiến người dân e ngại tiếp cận.

Bên cạnh nhân lực, áp lực hành chính từ chuyển đổi số thiếu đồng bộ cũng bào mòn thời gian của nhân viên y tế. Đại diện Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng phản ánh nhân viên phải thao tác cùng lúc nhiều phần mềm khám chữa bệnh, tiêm chủng, thống kê... Dữ liệu không liên thông buộc họ phải nhập liệu lặp lại nhiều lần.

Chuyển từ chiến dịch sang quản lý liên tục

Nhìn nhận các bất cập này, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thừa nhận ngành vẫn đối mặt với sự chênh lệch về chuyên môn và trang thiết bị giữa các trạm y tế, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng.

Bác sĩ Thượng nhấn mạnh chuyển đổi số thời gian tới phải hướng đến giảm thủ tục hành chính. Chủ tọa hội nghị cũng đề nghị rà soát, tích hợp các phần mềm dùng chung, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để chấm dứt tình trạng nhập liệu thủ công trùng lặp.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HĐND TP.HCM.

Năm 2027, Sở Y tế TP.HCM sẽ đổi mới phương thức tổ chức, chuyển từ các chiến dịch khám tập trung sang cơ chế khám định kỳ bền vững. Với người mắc bệnh mạn tính đang điều trị, ngành sẽ lồng ghép khám định kỳ vào quy trình tái khám, kế thừa kết quả xét nghiệm còn giá trị để tránh lãng phí và kết nối dữ liệu về trạm y tế theo dõi liên tục.

Song song đó, thành phố sẽ nhân rộng mô hình "đội chăm sóc sức khỏe liên tục" tại toàn bộ 168 xã, phường, đặc khu; tiếp tục thu hút, luân phiên bác sĩ về vùng xa và tháo gỡ điểm nghẽn đấu thầu, mua sắm để bảo đảm đủ thuốc, vật tư.

Chỉ khi trạm y tế có đủ bác sĩ, thuốc và sự hậu thuẫn chuyên môn từ tuyến trên, chương trình khám sức khỏe toàn dân mới thực sự trở thành nền tảng bảo vệ sức khỏe bền vững cho người dân.