Tình trạng của iPhone Duo ngay từ khi ra mắt càng khiến nhiều người hoài nghi về iPhone 20 Pro - mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm.

iPhone 20 Pro: Siêu phẩm kỷ niệm 20 năm có còn đáng mong đợi?

Có rất nhiều thông tin cho rằng Apple đang cân nhắc bỏ qua dòng iPhone 19 để chuyển thẳng sang thế hệ iPhone 20.

Theo lịch trình ra mắt được thiết lập với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong năm nay, vào khoảng thời điểm này năm sau, Apple có thể chỉ trình làng các mẫu iPhone 20 Pro.

Một concept iPhone 20. Ảnh: X

Ban đầu, iPhone 20 Pro được cho là sẽ sở hữu thiết kế hoàn toàn bằng kính nhằm kỷ niệm 20 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Đây được kỳ vọng là một trong những cuộc lột xác lớn nhất trong lịch sử dòng sản phẩm quan trọng nhất của Apple.

Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị nằm ở màn hình. Theo những ý tưởng thiết kế ban đầu, màn hình sẽ không còn bất kỳ phần khuyết nào dành cho camera hay viền bao quanh. Một số thông tin thậm chí cho rằng mặt lưng của máy cũng sẽ được chế tạo hoàn toàn bằng kính.

Cụ thể, màn hình được kỳ vọng có thể uốn cong nhẹ ở cả bốn cạnh, liền mạch với khung máy mà không làm biến dạng nội dung hiển thị.

Thiết kế này sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn phần viền màn hình, tạo cảm giác chiếc điện thoại chỉ còn lại một tấm kính hiển thị khổng lồ.

Đáng chú ý, việc loại bỏ Dynamic Island hoặc camera đục lỗ thậm chí còn hấp dẫn hơn cả thiết kế màn hình không viền.

Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp Apple tạo ra một chiếc iPhone thực sự khác biệt sau nhiều năm duy trì kiểu thiết kế tương đối quen thuộc.

Tuy nhiên, những kỳ vọng đó có thể không trở thành hiện thực. Theo các thông tin rò rỉ gần đây, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max vẫn sẽ có phần khoét trên màn hình dành cho camera trước.

Hiện chưa rõ Apple sẽ sử dụng Dynamic Island kích thước nhỏ như trên iPhone 18 Pro hay chuyển sang thiết kế camera đục lỗ.

Nếu thông tin này chính xác, một trong những điểm hấp dẫn nhất của iPhone 20 Pro gần như đã biến mất trước cả khi sản phẩm được giới thiệu.

Những thất bại gần đây khiến Apple không còn được tin tưởng

Vấn đề không chỉ nằm ở việc Apple có thể phải từ bỏ thiết kế màn hình hoàn toàn liền mạch. Điều đáng lo ngại hơn là lịch sử sản phẩm gần đây của hãng đang khiến người dùng nghi ngờ khả năng triển khai những ý tưởng đột phá.

Trong vài năm qua, Apple không ít lần gặp khó khăn với các sản phẩm thế hệ đầu tiên hoặc những đợt thiết kế lại lớn. Apple Vision Pro là một ví dụ. Thiết bị này không đạt được doanh số như kỳ vọng và hiện bị đình lại vô thời hạn.

Một chiếc iPhoneDuo được người dùng phản ánh nứt sọc màn hình. Ảnh: Midnight_Slump/ Reddit

Trong khi đó, MacBook Pro sử dụng màn hình PROLED cũng bị cho là không thể sử dụng đối với một bộ phận khách hàng.

Ngay cả thiết kế mới của iPhone 17 Pro cũng từng phát sinh nhiều vấn đề, dù rất may chúng đã được khắc phục sau đó.

Và tất nhiên, không thể bỏ qua iPhone Duo – chiếc iPhone màn hình gập được chờ đợi suốt nhiều năm.

Theo các thông tin được công bố, quá trình phát triển iPhone Duo đã bị đẩy nhanh tiến độ, trong khi những tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng được cho là đã phải nới lỏng để đáp ứng nhu cầu hàng tồn kho.

Hệ quả của những quyết định này đang dần bộc lộ qua các thiết bị iPhone Duo gặp lỗi, thậm chí xuất hiện tình trạng hư hỏng nghiêm trọng.

Những sự cố này khiến người dùng có thêm lý do để đặt câu hỏi về khả năng kiểm soát chất lượng của Apple, đặc biệt với những sản phẩm sở hữu thiết kế hoàn toàn mới.

iPhone 20 Pro có thể gặp vấn đề về nhiệt độ và độ bền

Nếu iPhone 20 Pro thực sự được phát triển theo hướng thiết kế toàn kính, Apple có thể phải đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật chưa dễ giải quyết.

Trước hết là vấn đề tản nhiệt. Kính không phải vật liệu lý tưởng để truyền và giải phóng nhiệt so với nhiều vật liệu khác thường được sử dụng trong thiết kế smartphone. Nếu toàn bộ thân máy được bao phủ bởi kính, khả năng tản nhiệt có thể trở thành điểm yếu đáng kể.

Trong trường hợp hệ thống làm mát không đáp ứng được yêu cầu, iPhone 20 Pro có nguy cơ thường xuyên bị giảm hiệu năng để kiểm soát nhiệt độ.

Người dùng có thể gặp tình trạng máy nóng lên, hoạt động chậm hoặc tự động hạ xung nhịp khi thực hiện những tác vụ nặng.

Thiết kế màn hình không viền cũng đặt ra một bài toán khác. Ngay cả khi Apple có thể loại bỏ hoàn toàn phần viền, hãng vẫn phải giải quyết vấn đề chạm nhầm ở các cạnh màn hình.

Làm thế nào để thiết bị phân biệt thao tác có chủ đích với những lần ngón tay vô tình chạm vào mép máy sẽ là thách thức không nhỏ.

Độ bền cũng là điều đáng lo ngại. iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro với khung nhôm đã bị phản ánh dễ xuất hiện vết xước hoặc móp méo ngay cả sau những va chạm tương đối nhẹ.

Nếu iPhone 20 Pro chuyển sang thiết kế toàn kính, nguy cơ nứt vỡ khi rơi có thể còn nghiêm trọng hơn.

Apple sẽ phải tìm ra giải pháp để đảm bảo một thiết kế mang tính trình diễn công nghệ không đánh đổi quá nhiều độ bền và tính thực dụng.

Bài học lớn nhất từ iPhone Duo là người tiêu dùng không nên quá hào hứng với những sản phẩm thế hệ đầu tiên, đặc biệt khi chúng mang đến những thay đổi lớn về thiết kế và công nghệ.

Với iPhone 20 Pro, lời khuyên là hãy thận trọng, thậm chí nên tránh mua ngay khi thiết bị vừa lên kệ.

(Theo AppleInsider, PhoneArena)