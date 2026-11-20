Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa thống nhất phương án kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi hợp nhất hai cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thống nhất điều động, phân công, bổ nhiệm ông Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 1/12/2026.

Ông Bùi Văn Mạnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau hợp nhất.

Ông Bùi Văn Mạnh sinh năm 1976, có trình độ Tiến sĩ Văn hóa học, Thạc sĩ Du lịch, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực du lịch và quản lý di sản tại Ninh Bình. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, Phó Giám đốc Sở Du lịch trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch từ tháng 1/2021.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình sau hợp nhất dự kiến có 10 Phó Giám đốc, được điều động từ hai sở hiện nay. Trong đó, 5 Phó Giám đốc từ Sở Văn hóa và Thể thao gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch và Trịnh Xuân Lộc. 5 Phó Giám đốc từ Sở Du lịch gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Tâm, Phạm Duy Phong, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Cao Tấn và Đỗ Quang Trung.

Việc hợp nhất hai sở được thực hiện theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND, thông qua tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI ngày 29/10/2026.

Theo nghị quyết, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Du lịch tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30/11. Từ ngày 1/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Sau hợp nhất, sở mới dự kiến có 17 đơn vị trực thuộc, gồm 10 phòng chuyên môn và 7 đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với việc hợp nhất hai sở, tỉnh Ninh Bình cũng quyết định thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ từ ngày 1/12/2026, nhằm sắp xếp lại hệ thống cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.