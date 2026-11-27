Ngày 27/11, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Dân tộc và Tôn giáo

Cũng tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 10 ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Phạm Duy Phong, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Cao Tấn và Đỗ Quang Trung giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng các cán bộ, lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm lần này

Bên cạnh đó, hội nghị cũng công bố quyết định thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; đồng thời điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ông Nguyễn Đức Cường (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao) cùng bà Đinh Thị Thu Thủy (Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bích Lụa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tin tưởng đội ngũ cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ sự tin tưởng đội ngũ cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác, đoàn kết cùng tập thể cơ quan mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ quan hiện nay tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đến hết ngày 30/11; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các đơn vị mới chính thức hoạt động từ ngày 1/12, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, thông suốt, không để người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp bộ máy.

Trước đó, vào ngày 29/10, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa 16, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc thành lập, tổ chức lại và giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2026.