Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Honda Avancier thế hệ mới.

Honda Avancier 2027 không chỉ đánh dấu sự trở lại của một dòng SUV mà còn mở đầu cho chiến lược phát triển xe hybrid thế hệ mới của hãng xe Nhật Bản. Theo kế hoạch, nền tảng kỹ thuật mới sẽ được ứng dụng trên nhiều mẫu xe bắt đầu từ năm 2027.

Điểm đáng chú ý là kiến trúc khung gầm mô-đun có thể sử dụng cho nhiều kiểu thân xe, từ crossover phân khúc C đến sedan phân khúc D. Thay vì phát triển những nền tảng riêng biệt, Honda hướng đến việc tăng tỷ lệ sử dụng chung linh kiện nhưng vẫn duy trì đặc tính thiết kế và vận hành khác nhau giữa các dòng sản phẩm.

Sau Honda Avancier, hàng loạt SUV và sedan hybrid mới sẽ ra mắt vào 2027.

Nền tảng này được chia thành 5 mô-đun, kết nối dựa trên 3 kích thước tiêu chuẩn. Honda cũng thống nhất cách bố trí khoang động cơ và đặt bộ pin hybrid bên dưới hàng ghế thứ hai trên cả SUV lẫn sedan. Giải pháp này được kỳ vọng giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất, giảm trọng lượng và tăng độ cứng kết cấu.

Theo nguồn tin, Honda Accord thế hệ tiếp theo có thể là một trong những mẫu xe sử dụng kiến trúc mới. Tuy nhiên, hiện Avancier vẫn là sản phẩm duy nhất được Honda chính thức xác nhận.

Honda Avancier 2027 không chỉ đánh dấu sự trở lại của một dòng SUV mà còn mở đầu cho chiến lược phát triển xe hybrid thế hệ mới của hãng xe Nhật Bản.

Song song với khung gầm, Honda đang phát triển hệ truyền động hybrid hai mô-tơ thế hệ mới, với những cải tiến về động cơ đốt trong và hệ thống điều khiển. Hãng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu ít nhất 10% so với các mẫu xe trong danh mục năm 2018.

Một công nghệ khác được chú ý là DualPower eAWD, hệ dẫn động bốn bánh bằng điện cho phép phân phối lực kéo tới cả hai cầu. Honda chưa công bố những mẫu xe cụ thể sẽ được trang bị hệ thống này, song đây có thể là lựa chọn dành cho một số dòng SUV hybrid thế hệ mới.

Honda chưa công bố những mẫu xe cụ thể sẽ được trang bị hệ thống này, song đây có thể là lựa chọn dành cho một số dòng SUV hybrid thế hệ mới.

Ngoài ra, hãng dự kiến mở rộng ứng dụng công nghệ Honda S+ Shift, vốn đã xuất hiện trên Prelude và Civic. Hệ thống phối hợp điều khiển động cơ xăng và mô-tơ điện để mô phỏng cảm giác chuyển số, đồng thời cho phép người lái tương tác thông qua lẫy chuyển số sau vô lăng.

Việc phát triển đồng thời nền tảng mô-đun, hệ truyền động hybrid mới và các công nghệ hỗ trợ vận hành cho thấy Honda đang chuẩn bị cho một thế hệ sản phẩm sử dụng chung nền tảng kỹ thuật trên quy mô rộng hơn.