Sau hơn nửa thế kỷ, 731 hài cốt liệt sĩ trở về trong vòng tay Nhân dân

6 giờ 30 phút ngày 14/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đội nghi lễ chỉnh tề bên những hài cốt của các chiến sỹ trong không khí tĩnh lặng, nghẹn ngào. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hài cốt liệt sĩ được phủ cờ Tổ quốc trang trọng trước khi truy điệu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ truy điệu trong diễn ra trong tiếng nhạc trầm hùng, và phút mặc niệm xúc động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đoàn xe chia thành các đợt rời Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Thành phố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dọc đường Trường Sơn, người dân đứng kín vỉa hè, cầm hoa trắng, cúi đầu khi đoàn xe đi qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụ bà ngồi buồn, tiễn biệt đồng đội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Người dân xúc động, vừa hát Quốc ca vừa giơ cao tay chào, tiễn biệt các anh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một người nước ngoài theo dõi sự kiện trước cửa Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một em nhỏ được mẹ dắt tay đứng chờ tiễn đoàn xe đưa các chiến sỹ về nơi an nghỉ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hàng nghìn bông cúc trắng được người dân chuẩn bị sẵn, như lời tiễn biệt cuối cùng mong các chiến sỹ “về với đất mẹ”. (Ảnh: PV/Vietnam+)