Văn hóa

Sau hơn nửa thế kỷ, 731 hài cốt liệt sĩ trở về trong vòng tay Nhân dân

Sáng 14 tháng 10 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Báo VietnamPlus
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6 giờ 30 phút ngày 14/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đội nghi lễ chỉnh tề bên những hài cốt của các chiến sỹ trong không khí tĩnh lặng, nghẹn ngào. (Ảnh: PV/Vietnam+)

6 giờ 30 phút ngày 14/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đội nghi lễ chỉnh tề bên những hài cốt của các chiến sỹ trong không khí tĩnh lặng, nghẹn ngào. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hài cốt liệt sĩ được phủ cờ Tổ quốc trang trọng trước khi truy điệu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hài cốt liệt sĩ được phủ cờ Tổ quốc trang trọng trước khi truy điệu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ truy điệu trong diễn ra trong tiếng nhạc trầm hùng, và phút mặc niệm xúc động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ truy điệu trong diễn ra trong tiếng nhạc trầm hùng, và phút mặc niệm xúc động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đoàn xe chia thành các đợt rời Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Thành phố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đoàn xe chia thành các đợt rời Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Thành phố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dọc đường Trường Sơn, người dân đứng kín vỉa hè, cầm hoa trắng, cúi đầu khi đoàn xe đi qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dọc đường Trường Sơn, người dân đứng kín vỉa hè, cầm hoa trắng, cúi đầu khi đoàn xe đi qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụ bà ngồi buồn, tiễn biệt đồng đội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụ bà ngồi buồn, tiễn biệt đồng đội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Người dân xúc động, vừa hát Quốc ca vừa giơ cao tay chào, tiễn biệt các anh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Người dân xúc động, vừa hát Quốc ca vừa giơ cao tay chào, tiễn biệt các anh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một người nước ngoài theo dõi sự kiện trước cửa Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một người nước ngoài theo dõi sự kiện trước cửa Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một em nhỏ được mẹ dắt tay đứng chờ tiễn đoàn xe đưa các chiến sỹ về nơi an nghỉ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một em nhỏ được mẹ dắt tay đứng chờ tiễn đoàn xe đưa các chiến sỹ về nơi an nghỉ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hàng nghìn bông cúc trắng được người dân chuẩn bị sẵn, như lời tiễn biệt cuối cùng mong các chiến sỹ “về với đất mẹ”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hàng nghìn bông cúc trắng được người dân chuẩn bị sẵn, như lời tiễn biệt cuối cùng mong các chiến sỹ “về với đất mẹ”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/sau-hon-nua-the-ky-731-hai-cot-liet-si-tro-ve-trong-vong-tay-nhan-dan-post1141905.vnp