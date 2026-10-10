Sau hơn một tháng điều trị, nạn nhân vụ thảm án ở Đồng Nai giờ ra sao?

Để tiếp thêm động lực giúp bệnh nhân vượt qua nghịch cảnh, một bệnh viện ở Nghệ An đã quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị và phục hồi chức năng.

Ngày 10/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.Q. (41 tuổi), người sống sót trong vụ án mạng khiến ba người thân trong gia đình tử vong tại tỉnh Đồng Nai, để tiếp tục chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng.

Theo đánh giá của các bác sĩ, anh Q. chịu nhiều tổn thương nghiêm trọng ở hệ thống gân, cơ và thần kinh, với tỷ lệ tổn hại sức khỏe được xác định là 76%.

Những thương tích này ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động, khiến bệnh nhân cần được theo dõi, điều trị và tập luyện phục hồi trong thời gian dài.

Không chỉ mang trên mình những vết thương nặng nề, anh Q. còn phải gánh chịu nỗi đau tinh thần khó có thể bù đắp khi cùng lúc mất đi người vợ và hai đứa con trong vụ tấn công kinh hoàng.

Biến cố bất ngờ đã cướp đi những người thân yêu nhất, để lại cho người đàn ông này mất mát quá lớn.

Anh N.V.Q., nạn nhân sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai, đang được điều trị, phục hồi chức năng.

Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, phục hồi chức năng và lưu trú trong thời gian anh Q. chữa bệnh tại đây.

Đại diện bệnh viện cho biết, việc hỗ trợ không chỉ nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn thể hiện sự sẻ chia đối với những tổn thất mà bệnh nhân đang phải trải qua.

Qua đó, đội ngũ y bác sĩ mong muốn giúp anh Q. có thêm điểm tựa tinh thần, yên tâm điều trị và từng bước cải thiện sức khỏe.

Với mức độ thương tích nghiêm trọng, hành trình phục hồi của anh Q. được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn.

Bên cạnh các biện pháp điều trị chuyên môn, quá trình này đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh cùng sự đồng hành, chăm sóc lâu dài từ đội ngũ nhân viên y tế.

Liên quan đến vụ án, theo hồ sơ, rạng sáng 3/9, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) mang theo dao tìm đến nhà bạn gái cũ tại xã Bình Minh với ý định đột nhập.

Khi không thể vào bên trong, Đức Anh chuyển sang đột nhập căn nhà liền kề của gia đình anh Q. rồi dùng dao tấn công những người có mặt.

Vụ việc khiến vợ và hai con của anh Q. tử vong. Riêng anh Q. bị đối tượng đâm 31 nhát, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng, với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 76%.

Ngày 6/10, Tòa án xét xử vụ án đã tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về hai tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Dù hung thủ đã phải nhận bản án nghiêm khắc, những mất mát mà vụ án để lại đối với anh Q. vẫn còn đó.

Trong hoàn cảnh ấy, sự hỗ trợ của bệnh viện không chỉ giúp người đàn ông giảm bớt khó khăn trên hành trình chữa trị mà còn là nguồn động viên để anh từng bước vượt qua nỗi đau, tìm lại sức khỏe và nghị lực tiếp tục cuộc sống.