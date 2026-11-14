Sau hơn một ngày, Microsoft vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn các dịch vụ

Logo Microsoft. (Ảnh: Reuters).

Theo cập nhật mới nhất vào sáng 14/11 (giờ Việt Nam), Microsoft cho biết các dịch vụ phổ biến của hãng, bao gồm Outlook và Teams, đang dần cải thiện nhưng vẫn chưa hoạt động trở lại hoàn toàn.

Hiện Microsoft vẫn chưa xác định được thời điểm khôi phục hoàn toàn tất cả dịch vụ.

Theo công ty, sự cố bắt nguồn từ các vấn đề liên quan đến máy chủ. Microsoft cho biết các bản sửa lỗi phần mềm đang được triển khai, giúp hệ thống từng bước ổn định trở lại.

Công ty khẳng định chưa tìm thấy dấu hiệu của bất kỳ hoạt động mạng độc hại nào, đồng thời loại trừ khả năng AI là nguyên nhân gây ra sự cố.

Sự cố bắt đầu từ rạng sáng 13/11 và đã kéo dài hơn 24 giờ, ảnh hưởng đến khách hàng cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp của Microsoft. Nhiều người dùng không thể truy cập email Outlook, sử dụng công cụ họp trực tuyến Teams và các ứng dụng AI. Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI cũng cho biết công việc của họ bị ảnh hưởng.

Tình trạng gián đoạn được ghi nhận tại nhiều lĩnh vực, từ ngân hàng, cơ quan chính phủ, dịch vụ y tế đến hệ thống đường sắt và tòa án.

Theo Downdetector, các báo cáo về tình trạng ngừng hoạt động đã “lan đến 74 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong khoảng một giờ”.

Anderson Economic Group, một tổ chức nghiên cứu kinh tế có trụ sở tại bang Michigan (Mỹ), ước tính thiệt hại do suy giảm năng suất trong sự cố của Microsoft có thể lên tới gần 7 tỷ USD.

Sự cố mới nhất xảy ra chưa đầy ba tuần sau khi Microsoft đưa ra đề nghị nghỉ việc tự nguyện kèm trợ cấp cho khoảng 60.000 nhân viên, tương đương 27% tổng nhân sự của hãng trên toàn cầu. Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhân viên đã chấp nhận tham gia chương trình này.