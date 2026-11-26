Chiều nay 26/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra lệnh tạm giam và quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Viên (SN 1972, trú tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), để điều tra và xử lý về tội danh “Cố ý gây thương tích” sau khi đối tượng này ra đầu thú sau hơn 2 năm trốn nã.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Viên là đối tượng từng gây án giết người vào năm 2001 và đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 20 năm tù. Sau hơn 14 năm thi hành án phạt tù, đến năm 2015, Nguyễn Viên rời trại giam trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng tại thôn 5, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh – nay là xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Bị can Nguyễn Viên (thứ hai từ trái sang) đã ra đầu thú tại Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Mặc dù đang có vợ và con, nhưng từ năm 2019, Viên cặp bồ, chung sống như vợ chồng với một phụ nữ trẻ hơn 6 tuổi ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang – nay là phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian chung chăn gối bất hợp pháp với người tình,Viên không biết thân phận, mà thường nổi cơn ghen tuông chỉ vì nghi ngờ người tình đang có bạn trai khác.

Rạng sáng 10/2/2021, thấy người tình cùng bạn trai là ông N.M.H đang bán hoa Tết năm Canh Tý tại một địa điểm gần khu Chung cư Chợ Đầm (phường Xương Huân, TP Nha Trang), Viên bước đến lấy cây kéo dài dùng để cắt cành hoa, xông tới đâm ông H một nhát vào vùng ngực trái. Bị thương, ông H cố gượng sức chạy thoát thân, nhưng Viên vẫn cầm dao truy sát. Rất may là một số người dân kịp thời can ngăn, nên kẻ gây án vứt bỏ cây kéo rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Từ kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa xác định nạn nhân N.M.H bị thương tích với tỷ lệ 11%, ngày 31/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang quyết định khởi tố bị can về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Viên. Tuy nhiên đối tượng này cố tình lẩn trốn khỏi nơi cư trú trong thời gian dài, nên ngày 6/8/2024 Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang ban hành quyết định truy nã đối tượng này trên toàn quốc theo diện nguy hiểm.

Thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, trong thời gian gần đây Nguyễn Viên được biết các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, ráo riết truy tìm. Khi biết không thể nào lẩn trốn chui nhủi thêm nữa, ngày 25/11/2026, bị can Nguyễn Viên đã đến Công an xã Diên Lâm đầu thú sau hơn hai năm trốn nã.