Sau hơn 8 năm, nút giao Trì Bình - Dung Quất sắp đưa vào khai thác

Nút giao Dung Quất đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km0+000 - Km139+204) chính thức thông xe toàn tuyến từ tháng 9-2018, với tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng. Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Nút giao Trì Bình - Dung Quất là tuyến đường nhánh kết nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Khu kinh tế Dung Quất. Tuyến kết nối này được xem là trục giao thông quan trọng phục vụ vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất. Tuy nhiên, trong thời gian dài, nút giao chưa hoàn thành, khiến phương tiện từ Khu kinh tế Dung Quất muốn vào cao tốc hoặc từ cao tốc đi vào khu vực này phải di chuyển thêm khoảng 30km.

Sau thời gian tạm dừng, nút giao Trì Bình được tái thi công từ giữa tháng 5-2025. Riêng giai đoạn đang thực hiện có tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng. Công trình có diện tích khoảng 7ha, đường dẫn dài khoảng 1,1km. Những ngày này, tại công trường, các đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những phần việc cuối. Máy móc, nhân công được huy động thảm những mét nhựa cuối cùng trên tuyến đường dẫn. Đến nay, mặt đường đã cơ bản hoàn thành; hệ thống biển báo, hộ lan và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông cơ bản được lắp đặt. Trạm thu phí tự động, trụ điện cũng đã được lắp đặt; hệ thống chiếu sáng hoàn thiện và đã được vận hành thử.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, công trường hiện còn một số phần việc như hoàn thiện vạch sơn, cọc tiêu phân làn tại khu vực trạm thu phí. Phần mái ta-luy đã thực hiện khoảng 80%, dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2026. Các đoàn kiểm tra của lực lượng CSGT và Khu Quản lý đường bộ III đã kiểm tra, góp ý một số nội dung liên quan đến tổ chức giao thông. Đơn vị quản lý dự án đã tiếp thu, khắc phục cơ bản các yêu cầu và dự kiến bổ sung thêm 2 biển báo để hướng dẫn rõ hơn phương tiện từ Quốc lộ 1A vào nút giao.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết, hiện phương án tổ chức giao thông tại nút giao Trì Bình - Dung Quất đang được trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét. Nếu được chấp thuận và có ý kiến thống nhất của lực lượng CSGT, nút giao sẽ triển khai thu phí và đưa vào khai thác. Bên cạnh các hạng mục chính đã hoàn thành, dự án vẫn còn một gói thầu để hoàn thiện khoảng 8km đường gom, đường ngang và một số hạng mục bổ sung, với tổng kinh phí khoảng 17 tỷ đồng. Để thực hiện phần việc này, đơn vị đề nghị địa phương sớm bàn giao mặt bằng. Trường hợp không kịp bàn giao trong thời gian thực hiện dự án, phần việc sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền để địa phương chủ động thực hiện khi có mặt bằng.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho biết thời gian qua mưa gây khó khăn cho việc thi công. Do đó, khi thời tiết nắng ráo, đơn vị phải tranh thủ huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ. Hiện đơn vị cũng đang chờ ngành điện lực đóng điện để sớm vận hành hệ thống điện đường dẫn từ nút giao. "Tổng công ty đang trình phương án tổ chức giao thông dành cho nút giao Dung Quất. Nếu phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận và có ý kiến thống nhất của Cục CSGT thì sẽ triển khai thu phí, đưa vào khai thác ngay. Một số hạng mục còn lại chủ yếu là hoàn thiện bên ngoài, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông", ông Lê Anh Tuấn cho biết.

Sau hơn 8 năm tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đưa vào khai thác, nút giao Trì Bình - Dung Quất đang dần hoàn thiện để thực hiện kết nối với tuyến cao tốc. Khi được đưa vào khai thác, công trình sẽ tăng khả năng kết nối Khu kinh tế Dung Quất với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư vào khu vực.