Sau hơn 60 năm, người dân báo vị trí chôn cất liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn An Bình, xã Trường Giang.

Lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Q.N)

Theo thông tin cung cấp từ ông Lý Thanh Hồng (trú tại đội 13, thôn An Bình), vào tháng 11/1964, ông từng chứng kiến một chiến sĩ hoạt động cách mạng bị địch bắt và sát hại. Sau đó, thi thể được chôn tại khu đất thuộc quyền sử dụng của gia đình ông.

Trải qua nhiều năm, khu đất được sử dụng để trồng keo, song ông Hồng vẫn luôn ghi nhớ và cẩn thận đánh dấu vị trí chôn cất để lưu giữ dấu tích.

Qua công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là việc triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Hồng đã chủ động cung cấp thông tin, trực tiếp dẫn lực lượng chức năng đến địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, khai quật.

Tại hiện trường, các lực lượng khai quật và phát hiện những dấu tích nghi liên quan đến hài cốt liệt sĩ. Sau khi thực hiện các nghi thức theo phong tục địa phương, phần hài cốt được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã để bảo quản, hương khói. Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự xã báo cáo cấp trên, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, từng bước làm rõ danh tính liệt sĩ theo quy định.