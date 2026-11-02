Sau hơn 4 thập kỷ, bản hit kinh điển của Michael Jackson vẫn khiến bảng xếp hạng Anh chao đảo

Ca khúc Thriller của Michael Jackson đang tạo nên cuộc bứt phá đáng chú ý trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh khi mùa Halloween bước vào những ngày cuối cùng. Sau 42 năm kể từ lần đầu phát hành, bản hit kinh điển của Ông vua nhạc Pop bất ngờ vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Official Singles Chart: First Look, trực tiếp gây sức ép lên ca khúc đang dẫn đầu là Babydoll của Jamie Miller.

Theo dữ liệu doanh số và lượt nghe trực tuyến ban đầu, Thriller đang đứng trước cơ hội giành vị trí số 1 trên Official Singles Chart Top 100, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Đây là bước tiến đáng kể của ca khúc từng đạt thứ hạng cao nhất ở vị trí thứ 9 vào năm 2025. Đáng chú ý, dù đã ra mắt từ năm 1982, Thriller vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và liên tục trở lại đường đua âm nhạc mỗi khi mùa lễ hội Halloween đến gần.

Sự trở lại này một lần nữa cho thấy sức sống bền bỉ của một trong những sản phẩm âm nhạc mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp Michael Jackson. Với giai điệu ma mị, phần hòa âm đặc trưng cùng MV kinh dị từng tạo dấu ấn trong lịch sử âm nhạc đại chúng, Thriller gần như trở thành lựa chọn quen thuộc của khán giả mỗi dịp cuối tháng 10.

Không chỉ riêng Michael Jackson, mùa Halloween năm nay còn chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt ca khúc mang màu sắc kinh dị trên bảng xếp hạng Anh. Ghostbusters của Ray Parker Jr. hiện vươn lên vị trí thứ 10, trong khi Monster Mash của Bobby "Boris" Pickett tăng tốc lên hạng 16.

Ở những vị trí tiếp theo, Somebody's Watching Me của Rockwell giữ hạng 19, còn This Is Halloween do Danny Elfman thể hiện trong bộ phim The Nightmare Before Christmas đứng ở vị trí thứ 20. Trong khi đó, Spooky Scary Skeletons của Andrew Gold cũng đang có bước tiến tích cực khi hướng đến vị trí thứ 23, mức cao mới trên bảng xếp hạng.

Một diễn biến đáng chú ý khác là sự trở lại đường đua Top 40 của Ariana Grande. Ca khúc Petal đang hướng đến vị trí thứ 31 sau khi lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ đã sử dụng bản nhạc này trong nhiều video chỉnh sửa theo phong cách ma quái, góp phần giúp ca khúc thu hút thêm sự quan tâm trong mùa lễ hội.

Trong khi đó, ở nhóm dẫn đầu, Tate McRae tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 với Housewife. Hai ca khúc Stop The Wedding của Ashe và Great Expectation của Sienna Spiro lần lượt góp mặt trong Top 5.

Official Singles Chart: First Look là bảng xếp hạng dự báo dựa trên dữ liệu doanh số và lượt nghe trực tuyến trong giai đoạn đầu của tuần. Thứ hạng này chưa phải kết quả cuối cùng, song màn bứt phá của Thriller đang khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu trở nên đáng chú ý. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Michael Jackson hoàn toàn có cơ hội đưa bản hit ra đời hơn bốn thập kỷ trước trở lại vị trí số 1 tại Anh, một thành tích cho thấy sức sống đặc biệt của những di sản âm nhạc vượt thời gian.