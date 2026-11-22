Trở về quê nhà sau 20 năm lưu lạc nơi đất khách

Ngày 15/11/2026, bà Lê Thị Lan trở về Việt Nam an toàn sau hơn hai thập kỷ mất liên lạc với gia đình. Cuộc trở về khép lại hành trình lưu lạc nhiều gian truân, mở ra cuộc đoàn tụ đầy xúc động với những người thân tại quê nhà.

Một ngày sau, tại trụ sở Công an phường Đông Sơn, bà Lan cùng chị gái là bà Lê Thị Dung đã đến gặp gỡ, gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường – những người đã giúp gia đình tìm lại người thân sau hơn 20 năm xa cách.

Bà Lê Thị Lan cùng chị gái đến trụ sở Công an phường Đông Sơn gửi thư cảm ơn vì đã kiên trì hỗ trợ, kết nối. Ảnh: CAP.ĐS

Theo lời kể của bà Lan, hơn 20 năm trước, vì suy nghĩ bồng bột, bà nghe theo lời rủ rê của bạn bè sang Trung Quốc làm ăn mà không kịp thông báo với gia đình. Chuyến đi mưu sinh tưởng chừng ngắn ngày ấy lại kéo dài hết năm này qua năm khác, khiến bà mất liên lạc với người thân.

Cuộc sống nơi đất khách quê người không ít gian truân. Không biết tiếng Trung Quốc, hạn chế trong giao tiếp và liên lạc, bà Lan phải tự xoay xở giữa môi trường xa lạ. Nỗi nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, anh chị em luôn thường trực, nhiều lúc chỉ biết âm thầm khóc vì mong mỏi được trở về.

Thế nhưng, ngày trở về cũng là lúc bà phải đối diện với nỗi đau lớn nhất: cha mẹ đã lần lượt qua đời. Ước nguyện được gặp lại đấng sinh thành sau hơn 20 năm xa cách không còn cơ hội thực hiện.

Ở tuổi 57, bà Lan trở về với mái nhà xưa, được gặp lại anh chị em và tìm lại cội nguồn. Niềm vui đoàn tụ vì thế xen lẫn những giọt nước mắt tiếc nuối.

Bà Lê Thị Lan (bên trái) đoàn tụ cùng gia đình sau hơn 20 năm lưu lạc. Ảnh: CATH

Bà Lan nghẹn ngào chia sẻ: “Suốt bao năm sống ở Trung Quốc, tôi luôn mong mỏi có ngày được trở về quê hương, được gặp lại cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Đến khi có cơ hội trở về thì bố mẹ đã không còn nữa. Đó là điều khiến tôi day dứt và tiếc nuối nhất”.

Hơn 6 tháng kiên trì kết nối, tìm người thân

Đằng sau cuộc đoàn tụ ấy là hơn 6 tháng nỗ lực tìm kiếm, xác minh của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn.

Trước đó, sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, gia đình bà Lan đã liên hệ với Công an phường thông qua mô hình “Phòng tiếp dân trực tuyến”, cung cấp những thông tin ít ỏi về người thân bị thất lạc và mong muốn được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an phường Đông Sơn phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn xác minh hoàn cảnh, lai lịch, thời điểm bà Lan mất liên lạc với gia đình. Lực lượng Công an đồng thời rà soát các nguồn tin, kết nối với cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc để tìm kiếm manh mối.

Quá trình xác minh gặp nhiều trở ngại do bà Lan không thông thạo tiếng Trung Quốc, trình độ học vấn hạn chế, không biết sử dụng các thiết bị công nghệ. Việc liên lạc, trao đổi thông tin và di chuyển đến các cơ quan chức năng tại nước sở tại vì thế gặp không ít khó khăn.

Có những thời điểm, các manh mối tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, trước mong mỏi đoàn tụ của gia đình sau hơn hai thập kỷ xa cách, cán bộ, chiến sĩ Công an phường vẫn kiên trì tìm kiếm, kết nối các đầu mối hỗ trợ và phối hợp tháo gỡ từng vướng mắc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn đã kiên trì tìm kiếm, kết nối các đầu mối hỗ trợ và phối hợp tháo gỡ từng vướng mắc để bà Lan tìm thấy gia đình mình sau hơn 20 năm thất lạc. Ảnh: CATH

Đáng chú ý, lực lượng Công an đã kết nối được với bà Trần Thị Hướng (sinh năm 1976), người con phường Đông Sơn hiện sinh sống, làm việc tại Trung Quốc. Sự hỗ trợ của bà Hướng cùng nỗ lực phối hợp của các bên đã giúp quá trình xác minh, hoàn thiện giấy tờ cần thiết phục vụ hồi hương, trong đó có hộ chiếu và thị thực, từng bước được tháo gỡ.

Thiếu tá Lê Vương Anh, Phó Trưởng Công an phường Đông Sơn cho biết, khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ rất chia sẻ với hoàn cảnh gia đình. Dù việc xác minh gặp nhiều khó khăn, đơn vị vẫn động viên nhau kiên trì tìm kiếm, bởi phía sau những thông tin ít ỏi là mong mỏi đoàn tụ suốt hơn 20 năm của những người thân.

“Khi biết bà Lan có thể trở về an toàn, chúng tôi cũng rất vui và xúc động vì đã góp một phần nhỏ giúp gia đình được đoàn tụ”, Thiếu tá Lê Vương Anh chia sẻ.