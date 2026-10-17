Sau hơn 20 năm, quy định phụ cấp lãnh đạo trường học vẫn chưa được sửa đổi

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10, thay mặt UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất.

Kiến nghị thống nhất chính sách hỗ trợ trẻ mầm non, định mức giáo viên

Theo báo cáo, cử tri tỉnh Tuyên Quang phản ánh tình trạng trẻ em trong cùng một lớp mẫu giáo nhưng được hưởng mức hỗ trợ tiền ăn trưa khác nhau. Qua giám sát, trẻ từ 3 đến 5 tuổi được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng theo Nghị định số 277, trong khi trẻ ngoài 5 tuổi chỉ được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng theo Nghị định số 105.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo. Ảnh: Media Quốc hội

Sự chênh lệch này gây bất hợp lý giữa các nhóm trẻ có điều kiện học tập, sinh hoạt tương đồng, đồng thời tạo khó khăn cho cơ sở giáo dục trong tổ chức bữa ăn. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, trong tháng 10/2026, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105, trong đó nâng mức hỗ trợ ăn trưa để thống nhất với Nghị định số 277.

UBTVQH kiến nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ ban hành theo đúng lộ trình; bảo đảm chính sách thống nhất, công bằng và có nguyên tắc xử lý trong thời gian chuyển tiếp.

Một bất cập khác được cử tri tỉnh Lai Châu phản ánh là sự chưa thống nhất giữa Thông tư số 05 và Thông tư số 20 của Bộ GD&ĐT về định mức tiết dạy và định mức giáo viên tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học.

Các ĐBQH tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Theo Thông tư số 05, giáo viên tại loại hình trường này dạy 21 tiết/tuần, thấp hơn 2 tiết so với giáo viên trường tiểu học thông thường. Tuy nhiên, Thông tư số 20 vẫn quy định định mức tối đa 1,5 giáo viên/lớp như trường tiểu học thông thường, chưa tính đến đặc thù của trường bán trú.

UBTVQH đề nghị Bộ GD&ĐT đánh giá thực tiễn, xác định mức độ thiếu giáo viên và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20, bảo đảm phù hợp với đặc thù trường học tại vùng dân tộc, miền núi.

Sớm khắc phục khoảng trống chính sách phụ cấp cán bộ quản lý giáo dục

Báo cáo cũng nêu kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về Thông tư số 33/2005 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn tạm thời chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập. Sau hơn 20 năm, văn bản này vẫn được áp dụng, trong khi chưa quy định đầy đủ chế độ phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo UBTVQH, mô hình trường phổ thông nhiều cấp học đã được ghi nhận trong Luật Giáo dục năm 2005 và tiếp tục khẳng định tại Luật Giáo dục năm 2019. Việc chậm sửa đổi Thông tư số 33 đã tạo khoảng trống chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý tại các trường này.

UBTVQH kiến nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập trong tháng 10/2026 theo lộ trình đã báo cáo, đồng thời xử lý đầy đủ bất cập về phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo trường phổ thông có nhiều cấp học.