Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó có nội dung bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ứng viên được giới thiệu là bà Phan Thị Hải Yến, hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Bà Phan Thị Hải Yến sinh năm 1970, có bằng cử nhân chuyên ngành Anh văn tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Bà có gần 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, từng công tác tại nhiều ngân hàng nước ngoài trước khi gia nhập Techcombank

Cụ thể, từ tháng 10/1992 đến tháng 12/2003, bà làm việc tại Ngân hàng Thương mại Quốc tế ANZ, chi nhánh Hà Nội, với chức danh Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp.

Từ tháng 1/2004 đến tháng 6/2007, bà giữ vị trí Quản lý bộ phận Kinh doanh Giải pháp Vốn lưu động tại Ngân hàng thương mại đa quốc gia của Hà Lan (ABN AMRO Bank), chi nhánh Hà Nội.

Sau đó, bà chuyển sang Citibank Việt Nam, đảm nhiệm vị trí Quản lý Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Đa quốc gia từ tháng 6/2007 đến tháng 5/2009.

Bà gia nhập Techcombank vào tháng 7/2009, gắn bó với mảng khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính hơn 17 năm.

Bà Phan Thị Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính.

Từ tháng 11/2026, bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính.

Việc giới thiệu nhân sự cấp cao của Techcombank tham gia HĐQT diễn ra trong bối cảnh TCBS đang triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

Cụ thể, bên cạnh nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, tài liệu lấy ý kiến cổ đông còn đề cập việc thông qua chủ trương để TCBS thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và các thủ tục cần thiết để triển khai dịch vụ này.

Theo phương án được trình, TCBS dự kiến bổ sung một thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên lên 5 người. Nhân sự được đề cử sẽ tham gia HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 nếu được cổ đông thông qua.

TCBS cho biết việc lấy ý kiến được thực hiện bằng văn bản. Thời hạn để cổ đông gửi phiếu biểu quyết là trước 14 giờ ngày 26/11/2026. Kết quả biểu quyết sẽ được tổng hợp và công bố theo quy định.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy TCBS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động hơn 10.062 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng khoảng 28,1% so với mức 7.852 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cho vay, bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 4.188 tỷ đồng, tăng 61,6%.

Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt hơn 1.951 tỷ đồng, tăng 52,8%. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt gần 890 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,8 lần cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 2.012 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán đạt gần 693 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%, trong khi mảng tư vấn tài chính thu về gần 152 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, TCBS ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế hơn 5.707 tỷ đồng, tăng 12,6% so với 9 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.587 tỷ đồng, tăng 13,3%.

Đáng chú ý, tốc độ tăng chi phí cũng khá lớn. Tổng chi phí hoạt động trong 9 tháng đạt hơn 1.177 tỷ đồng, tăng so với mức gần 750 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí tài chính lên tới gần 2.925 tỷ đồng, tăng 81,3%. Riêng chi phí lãi vay chiếm hơn 2.453 tỷ đồng, tăng 70,9%.

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng, quy mô nợ phải trả của TCBS cũng mở rộng đáng kể. Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả đạt hơn 49.568 tỷ đồng, tăng khoảng 35,7%, tương ứng tăng hơn 13.035 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Trong cơ cấu nợ, nợ phải trả ngắn hạn chiếm hơn 43.655 tỷ đồng, tăng 24,7%. Đáng chú ý, các khoản vay ngắn hạn đạt hơn 40.489 tỷ đồng, tăng hơn 9.409 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở chiều dài hạn, nợ phải trả đạt hơn 5.912 tỷ đồng, cao hơn so với mức hơn 1.515 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, TCBS ghi nhận hơn 2.907 tỷ đồng vay dài hạn và 3.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành dài hạn. Ngoài ra, trái phiếu phát hành ngắn hạn còn hơn 568 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của TCBS tại cuối quý III đạt hơn 47.405 tỷ đồng, tăng so với mức 44.099 tỷ đồng đầu năm. Tổng tài sản đạt gần 96.974 tỷ đồng, tăng khoảng 20,3%.