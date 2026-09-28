Sau hơn 15 năm gắn bó với nhạc cụ dân tộc, nghệ sĩ Phú An mới ra mắt sản phẩm cá nhân đầu tay

Phú An bắt đầu học nhạc cụ dân tộc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2009, khi còn là học sinh THCS. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cô từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ nghệ sĩ biểu diễn đến giảng dạy và dàn dựng nghệ thuật.

Hiện tại, Phú An là thành viên dàn nhạc Dân tộc Sức Sống Mới, với vai trò nghệ sĩ bộ gõ dân tộc và T’rưng, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Cô đồng thời tham gia ban nhạc Dân tộc Chuông Gió, với vai trò nghệ sĩ đàn bầu và bộ gõ. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Phú An còn công tác giảng dạy và dàn dựng nghệ thuật tại hệ thống trường TH, THCS và THPT Archimedes.

Từ quá trình này, quan niệm của Phú An về việc đưa nhạc cụ dân tộc đến gần công chúng có sự thay đổi. Thay vì chỉ giới hạn trong những không gian biểu diễn mang tính truyền thống, cô cho rằng, nhạc cụ dân tộc có thể tiếp tục hiện diện trong những hình thức âm nhạc mới. Dự án Non được thực hiện từ cách tiếp cận đó, sử dụng những đặc trưng về âm sắc, cách diễn tấu và luyến láy của nhạc cụ dân tộc để phát triển trên nền âm thanh điện tử.

Sản phẩm được phát triển từ cảm hứng dân ca Nam Bộ, kết hợp âm sắc của các nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo trúc và bộ gõ dân tộc, với chất liệu electronic/synth. Thông qua cách xử lý mới, Phú An hướng đến việc đưa âm thanh của nhạc cụ truyền thống vào một không gian âm nhạc gần gũi hơn với khán giả đương đại, đặc biệt là người trẻ.

Tác phẩm không được Phú An lên kế hoạch từ đầu như một dự án âm nhạc cá nhân. Ý tưởng hình thành sau khi Nguyễn Tiến Hưng, còn được biết đến với tên Hưng BlackhearteD, thủ lĩnh ban nhạc rock YAMA/DẠ MA hiện hoạt động tại Mỹ, mời cô tham gia sản xuất cùng dự án Trống cơm của nhóm. Từ lần thử sức này, Phú An bắt đầu tự tìm hiểu thêm về quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc. Những ý tưởng ban đầu dần được phát triển thành Non, với sự đồng hành của Hưng BlackhearteD cùng các cộng sự.

Với Non, Phú An lựa chọn bắt đầu hành trình sáng tác từ chính lĩnh vực cô đã gắn bó trong nhiều năm. Sản phẩm kết hợp những trải nghiệm tích lũy từ quá trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc với cách tiếp cận mới trong sáng tác và sản xuất. Đối với nữ nghệ sĩ, đây cũng là dịp để gửi lời cảm ơn đến các thầy cô và những nghệ sĩ đi trước đã hướng dẫn, truyền nghề trong quá trình học tập và hoạt động nghệ thuật.