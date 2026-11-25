Sở GD-ĐT Hà Nội gặp mặt 6 thành viên đội tuyển dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2026. (Ảnh Phương Quỳnh)

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2026, thành phố có 6 học sinh được lựa chọn vào đội tuyển dự thi, trong đó 4 em thuộc Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và 2 em thuộc Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton.

Kỳ thi tổ chức tại thành phố Sofia (Bulgaria) với khoảng 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thí sinh trải qua ba phần thi: Trắc nghiệm, tự luận và thực hành, đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và khả năng phối hợp tập thể.

Công tác huấn luyện bắt đầu từ ngày 15-9 với sự tham gia của hơn 20 chuyên gia, giáo viên. Mỗi tuần, học sinh có 12-13 buổi lý thuyết, thực hành với ba môn vật lý, hóa học, sinh học. Chương trình củng cố kiến thức, rèn tư duy và kỹ năng xử lý tình huống. Năm nay, nội dung thực hành được tăng cường và cập nhật theo dạng đề thi hiện đại. Học sinh được thực hành tại một số cơ sở đào tạo đại học trên địa bàn thành phố Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội… Chương trình huấn luyện dự kiến kết thúc ngày 30-11 với sự quyết tâm của các thành viên phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Học sinh Hoàng Thanh Hải, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam bày tỏ vinh dự khi được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia và chia sẻ, đây dịp để các thành viên thử sức, giao lưu quốc tế. Em trân trọng sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, thầy cô giáo và gia đình. Toàn đội quyết tâm thi đấu trung thực, tự tin, bản lĩnh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô, gia đình, góp phần mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Trước áp lực của kỳ thi quốc tế, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội động viên các em học sinh hãy giữ bình tĩnh và tự tin, chủ động học hỏi, tự học, học thầy, học bạn, củng cố kiến thức và rèn khả năng xử lý tình huống. Khi vào phòng thi, các em cần đọc kỹ đề, suy nghĩ thấu đáo, lựa chọn phương pháp phù hợp, phân bổ thời gian hợp lý và trình bày cẩn trọng. Các em cần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau, tuân thủ quy định của Ban tổ chức và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.