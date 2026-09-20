Sau hàng trăm nghìn km, đâu là hãng xe ô tô dẫn đầu về độ bền bỉ?

Toyota dẫn đầu, xe Nhật chiếm trọn 4 vị trí đầu

Theo nghiên cứu mới nhất của iSeeCars, được thực hiện trên hơn 395 triệu xe ô tô tại thị trường Mỹ, trung bình toàn ngành có 5,4% xe có khả năng đạt 250.000 dặm, tương đương hơn 400.000 km.

Trong 33 thương hiệu được đưa vào nghiên cứu, chỉ 5 thương hiệu có tỷ lệ vượt mức trung bình. Đáng chú ý, 4 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các thương hiệu Nhật Bản.

Toyota đứng đầu với tỷ lệ 19,7%, cao gấp 3,7 lần mức trung bình toàn thị trường. Lexus đứng thứ hai với 14,4%, Honda đạt 13,3% và Acura đạt 9,5%. Xếp thứ năm là GMC với 5,8%.

Toyota có tới 19,7% xe vẫn có thể chạy tốt sau hơn 400.000 km, gấp 3,7 lần mức trung bình của toàn thị trường

Không chỉ nổi bật ở cấp độ thương hiệu, nhiều mẫu xe của Toyota và Lexus cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về khả năng đạt mốc 250.000 dặm.

Toyota Sequoia đứng đầu với tỷ lệ 42,3%, tiếp đến là Lexus LS với 38,8%, Toyota 4Runner 33,1%, Lexus RX Hybrid 28,9%, Toyota Tundra 28,2% và Toyota Tacoma 25%.

Trong nhóm 10 mẫu xe dẫn đầu, Toyota và Lexus chiếm phần lớn vị trí. Honda Accord Hybrid là mẫu xe ngoài hai thương hiệu này có mặt trong nhóm, đứng thứ 10 với tỷ lệ 18,5%.

Những con số này cho thấy khả năng sử dụng xe trong thời gian dài không chỉ tập trung ở một loại phương tiện. SUV, bán tải và cả sedan đều xuất hiện trong nhóm có tỷ lệ đạt quãng đường rất cao.

400.000 km không phải “tấm vé miễn sửa chữa”

Cần hiểu đúng ý nghĩa của bảng xếp hạng

Mốc 250.000 dặm trong nghiên cứu trên là xác suất một chiếc xe đạt đến quãng đường này, không có nghĩa xe vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu hoặc hoàn toàn không phát sinh sửa chữa.

Tuổi thọ thực tế còn phụ thuộc vào từng mẫu xe, thế hệ, năm sản xuất và đặc biệt là cách chủ xe sử dụng, bảo dưỡng. Một chiếc xe thuộc thương hiệu có tỷ lệ thấp vẫn có thể vượt mốc 250.000 dặm nếu được chăm sóc tốt; ngược lại, xe thuộc thương hiệu có tỷ lệ cao vẫn có thể gặp hỏng hóc sớm.

Ngoài ra, dữ liệu được thu thập tại thị trường Mỹ nên không thể xem là thước đo tuyệt đối cho mọi quốc gia. Điều kiện đường sá, khí hậu, nhiên liệu và thói quen sử dụng có thể tạo ra khác biệt đáng kể.

Tuổi thọ thực tế của xe còn phụ thuộc vào từng mẫu xe, thế hệ, năm sản xuất và cách chủ xe bảo dưỡng, sử dụng...

Bảo dưỡng vẫn là yếu tố quyết định

Độ bền của một chiếc xe không chỉ đến từ thương hiệu. Lịch bảo dưỡng, chất lượng phụ tùng, cách vận hành và việc xử lý các dấu hiệu bất thường đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ phương tiện.

Vì vậy, với người mua xe hướng đến mục tiêu sử dụng lâu dài, bảng xếp hạng trên có thể là một nguồn tham khảo hữu ích. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn vào tên hãng, nên tìm hiểu sâu hơn về từng mẫu xe, động cơ, thế hệ, lịch sử bảo dưỡng và điều kiện vận hành thực tế.

Mốc hơn 400.000 km là một thử thách rất lớn đối với bất kỳ chiếc ô tô nào. Kết quả của iSeeCars cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các thương hiệu, nhưng đồng thời cũng nhắc rằng thương hiệu chỉ là một phần của câu chuyện về độ bền.