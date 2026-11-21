Mới đây, Lê Phương thu hút sự chú ý khi giới thiệu tạo hình nhân vật Na trong phim Chị Hai của đạo diễn Vũ Khắc Tuấn. Dự án dự kiến khởi chiếu năm 2027. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn hào hứng viết: “Sinh ra để làm CHỊ HAI là có thiệt”. Dòng trạng thái này khiến khán giả liên tưởng đến một trong những hình tượng từng gắn liền với tên tuổi của cô: Hai Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ.

Trong bộ phim truyền hình lên sóng năm 2018, Lê Phương đảm nhận vai Hương, người con gái lớn trong gia đình bà Mai. Hương là mẫu phụ nữ chịu thương chịu khó, luôn đặt gia đình lên trước bản thân. Dù thường xuyên bị mẹ ruột đối xử thiếu công bằng, trải qua nhiều tổn thương trong hôn nhân, cô vẫn cố gắng vun vén và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Điểm khiến Hai Hương được khán giả nhớ đến không chỉ nằm ở những tình huống lấy nước mắt, mà còn ở hành trình một người phụ nữ từng nhẫn nhịn, chịu đựng học cách đối diện với những bất công và tìm lại giá trị của bản thân. Lê Phương đã tạo được sự đồng cảm nhờ lối diễn giàu cảm xúc, đặc biệt trong những phân đoạn gia đình và hôn nhân nhiều biến cố.

Sau dấu ấn ấy, việc nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận vai Na trong Chị Hai trở thành một sự trùng hợp thú vị. Cả hai nhân vật đều gợi nhắc đến hình tượng người chị cả, nhưng đây cũng là lúc Lê Phương đứng trước cơ hội chứng minh khả năng làm mới mình.

Nếu Hương được xây dựng với câu chuyện xoay quanh những tổn thương trong gia đình, sự hy sinh và hành trình tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, Na vẫn là một ẩn số. Hình ảnh đầu tiên cho thấy nhân vật có vẻ ngoài giản dị, ánh mắt trầm tư, song nhà sản xuất chưa công bố đủ thông tin để xác định tính cách, hoàn cảnh hay những xung đột mà Na phải trải qua.

Lê Phương chính thức xác nhận cô sẽ đảm nhận vai Na trong bộ phim mới. Ảnh: FBNV.

Vì thế, sẽ thiếu công bằng nếu mặc định Na là một Hai Hương khác của Lê Phương. Điều đáng chờ đợi hơn là nữ diễn viên sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào trong cách xây dựng tâm lý, biểu đạt cảm xúc và thể hiện trách nhiệm của một người chị cả.

Với Lê Phương, thử thách lần này không nằm ở việc tiếp tục hóa thân thành một người phụ nữ giàu tình cảm, mà là tránh để nhân vật mới bị đặt hoàn toàn dưới cái bóng của vai diễn từng thành công. Khán giả đã từng nhìn thấy cô trong hình ảnh người chị cả nhiều thiệt thòi, nhưng điện ảnh có thể mở ra một không gian khác để nữ diễn viên khám phá những sắc thái mới.

Hai Hương từng là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của Lê Phương. Còn Na có thể trở thành một bước chuyển thú vị nếu mang đến một cá tính và hành trình riêng. Sau nhiều năm, điều khán giả chờ đợi không phải là một Hai Hương thứ hai, mà là một Lê Phương mới mẻ hơn trong chính hình tượng người chị cả.