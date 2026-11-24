Chị Chính nhận được cuộc gọi của kẻ lừa đảo

Những ngày qua không ít người dân nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Phần lớn đều bắt máy vì không phải đầu số lừa đảo như ngành chức năng đã cảnh báo. Điển hình chị Nguyễn Thị Chính ở phường Phú Thủy, mới đây nhận được cuộc gọi từ số: 0942169473. Đây là đầu số của mạng VinaPhone. Chị Chính cho biết: “Thỉnh thoảng tôi nhận được cuộc gọi, nhưng nhìn thấy đầu số 028, 024, 023, 022, 232… thì tôi không bắt máy, vì biết là của bọn lừa đảo. Ngoài ra, những số khác, chị vẫn bắt máy để nghe thông tin từ bạn bè, khách hàng”.

Thông thường theo phép lịch sự, người gọi đến sẽ giới thiệu họ, tên, sau đó xác minh lại tên của người ở đầu dây bên kia để trao đổi thông tin không bị nhầm người. Nhưng ngược lại, đối tượng lừa đảo gọi điện đến xác minh, họ, tên số điện thoại của người đầu dây bên kia trước khi giới thiệu sơ qua tên mình. Sau đó mới đi vào vấn đề chính cần thông tin, trao đổi. Với đối tượng này khi gọi đến thường có giọng ngọt ngào dễ nghe, nhiều người tưởng mình đang trao đổi, trò chuyện với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ.

Có những người cảnh giác, nghi ngờ chúng là lừa đảo thì tắt điện thoại không nghe. Song có người cố gắng nghe, xem chúng “diễn xuất” khi không muốn nghe thì giáo huấn lại đối tượng. Không ngờ đối tượng trở giọng, đáp trả lại một cách rất vô văn hóa.

Chị Chính là trong số trường hợp như vậy, chị kể, hôm ấy, chuông điện thoại reo vì tưởng bạn bè, khách hàng gọi điện đến, chị nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là một cô gái trẻ ăn nói rất từ tốn, lịch sự. Với câu đầu tiên, cô ta xác minh họ, tên, số điện thoại của chị. Chị hỏi ngược lại, cô ta là ai, từ đâu gọi đến. Cô giới thiệu mình tên Trang là công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường... Gọi điện đến để nhắc chị mang căn cước công dân cùng điện thoại đến trung tâm để cập nhật thông tin sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của nhà chị vào VNeID. “Nghe đến đây, tôi nghi đó là đối tượng lừa đảo. Vì tò mò xem đối tượng nói gì thêm, tôi cố gắng nghe... rồi nói vài câu thể hiện cho cô ta biết, cô ta là kẻ lừa đảo. Lập tức cô ta đổi giọng chát chúa, văng tục, khác hẳn với vẻ ngọt ngào ban đầu”, chị Chính nói thêm.

Điều đó để thấy đằng sau lời hoa mỹ ấy là cạm bẫy. Đối tượng lừa đảo không từ một thủ đoạn nào để lừa mọi người vào bẫy, khi chưa đạt được thì trở mặt. Chính vì vậy, cần cẩn thận khi nhận cuộc gọi từ số lạ; không cần tranh luận hay tiếp tục đối thoại để “ôm” bực tức thêm vào người. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác trước những lời đe dọa yêu cầu phải thực hiện ngay theo ý của chúng. Đây có thể là thủ đoạn tạo tâm lý hoang mang, thúc ép nạn nhân hành động thiếu kiểm chứng. Mỗi người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng trước mọi yêu cầu cung cấp dữ liệu hoặc thực hiện giao dịch trên môi trường mạng. Đồng thời, tích cực chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, gia đình, nhất là người cao tuổi và những người ít sử dụng công nghệ, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo: Không tin ngay - Không làm theo vội - Không cung cấp thông tin bảo mật - Luôn kiểm chứng trước khi thực hiện, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.