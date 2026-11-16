Sau giải giao hữu, khi nào U23 Việt Nam lại hội quân, giải đấu tiếp theo khi nào?

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vòng loại U23 châu Á 2028 sẽ diễn ra từ ngày 7-15/6/2027. Đây là giải đấu đầu tiên trong chuỗi nhiệm vụ quan trọng của U23 Việt Nam trong năm tới.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại dự kiến được tổ chức ngày 18/3/2027 tại Malaysia. U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ cùng bảng để giành quyền góp mặt tại vòng chung kết tổ chức ở Nhật Bản. Theo lịch hiện tại, vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 4-22/1/2028.

Đáng chú ý, ngay sau vòng loại U23 châu Á, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 vào tháng 7/2027. Tại cuộc họp Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) ngày 23/10/2026 ở Tokyo (Nhật Bản), Việt Nam đã được tín nhiệm trao quyền tổ chức giải đấu. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sân chơi này.

Đội hình U23 Việt Nam tham dự giải Giao hữu Quốc tế Gia Lai - VTV Cup 2026. (Ảnh: Minh Tâm)

Việc được thi đấu trên sân nhà mang đến lợi thế đáng kể cho U23 Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi trước những nhiệm vụ tiếp theo.

Sau hai giải đấu trong mùa Hè, mục tiêu tiếp theo của U23 Việt Nam là SEA Games 34, diễn ra từ ngày 18-29/9/2027 tại Malaysia. Đây là một trong những đấu trường quan trọng nhất của bóng đá trẻ Đông Nam Á, nơi U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương vàng.

Như vậy, trong vòng khoảng 3 tháng, U23 Việt Nam sẽ liên tiếp trải qua 3 giải đấu quan trọng ở cấp độ châu lục và khu vực. Lịch trình này đặt ra yêu cầu lớn về chiều sâu lực lượng, khả năng duy trì phong độ cũng như phương án phân bổ thể lực cho các cầu thủ.

Các cầu thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: Minh Tâm)

Với lịch thi đấu dự kiến của các giải đấu trong năm tới, ban huấn luyện sẽ cần sớm xây dựng kế hoạch tập trung, tuyển chọn nhân sự và chuẩn bị chuyên môn. Đặc biệt, vòng loại U23 châu Á vào tháng 6/2027 sẽ là cột mốc quan trọng đầu tiên để U23 Việt Nam kiểm chứng năng lực trước khi bước vào chuỗi giải đấu tiếp theo.

Sau chức vô địch tại Gia Lai, mục tiêu của U23 Việt Nam không chỉ là duy trì thành tích ở đấu trường khu vực mà còn hướng tới việc khẳng định vị thế tại sân chơi châu lục.