Sau giải cứu, hành trình hồi sinh của hơn 100 nạn nhân mua bán người

Tin vào lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”, không ít người đã trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người, bị đưa sang nước ngoài làm việc tại những cơ sở lừa đảo trực tuyến, chịu cảnh cưỡng ép lao động và ngược đãi.

Sau khi được giải cứu, trở về quê hương, họ tiếp tục đối mặt với những tổn thương về thể chất, tinh thần và khó khăn trong cuộc sống.

Hỗ trợ các nạn nhân của đường dây lừa đảo mua bán người. Ảnh: Bộ Công an.

Theo tin từ Bộ Công an, trường hợp anh H.N.P. (23 tuổi, ngụ xã Nguyễn Việt Khái) là một ví dụ. Tin vào lời mời sang Campuchia làm việc với mức thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng, anh P. đã xuất cảnh tìm việc nhưng sau đó bị đưa vào một cơ sở lừa đảo trực tuyến.

Tại đây, anh bị ép làm việc từ 14-16 giờ mỗi ngày, thường xuyên chịu cảnh đánh đập, đe dọa và bị yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc. Những lời hứa hẹn về công việc có thu nhập cao nhanh chóng biến thành những ngày tháng sống trong sợ hãi.

Đầu năm 2026, anh P. được giải cứu và đưa về nước. Sau khi trở về địa phương, anh nhận được sự hỗ trợ của lực lượng Công an cùng các tổ chức, đoàn thể.

Được động viên, tư vấn và giúp đỡ tìm việc làm, anh từng bước vượt qua những ám ảnh tâm lý, hiện đã có công việc ổn định tại một xưởng chế biến thủy sản, tạo thu nhập để chăm lo cho bản thân và gia đình.

Tổ chức tuyên truyền phòng, chống mua bán người. Ảnh: Bộ Công an.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức 22 lượt tiếp nhận, đón hơn 100 nạn nhân bị mua bán trở về địa phương.

Không dừng lại ở việc tiếp nhận và bảo vệ nạn nhân, lực lượng Công an còn phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, kết nối việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Qua đó, giúp những người từng bị mua bán từng bước ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm và tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh công tác hỗ trợ nạn nhân, Công an tỉnh Cà Mau cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, về phương thức, thủ đoạn dụ dỗ xuất cảnh trái phép, cưỡng ép lao động tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức 22 lượt tiếp nhận, đón hơn 100 nạn nhân bị mua bán trở về địa phương. Ảnh: Bộ Công an.↵

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao”, các thông tin tuyển dụng lao động ở nước ngoài không rõ nguồn gốc. Người lao động cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của đơn vị tuyển dụng, không tùy tiện giao giấy tờ tùy thân hoặc chuyển tiền cho các đối tượng môi giới thiếu tin cậy.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Mỗi nạn nhân được giải cứu và trở về quê hương an toàn là một cuộc đời có thêm cơ hội làm lại từ đầu. Sự đồng hành của lực lượng chức năng và cộng đồng không chỉ giúp họ vượt qua những tổn thương mà còn mở ra con đường hướng tới một tương lai ổn định hơn.