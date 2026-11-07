Sau gần nửa thế kỷ, người lính trở về trong vòng tay quê hương Cổ Đô

Điều gia đình chờ đợi suốt gần nửa thế kỷ đã thành hiện thực khi liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh trở về trong vòng tay gia đình, dòng họ và quê hương Cổ Đô.

Ngày trở về sau gần nửa thế kỷ

Với bà Nguyễn Thị Hảo, em gái ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh, ngày đón anh trở về là khoảnh khắc không dễ diễn tả thành lời. Bà Hảo cho biết, suốt những năm tháng xa cách, gia đình luôn mong được đưa anh về quê nhà, để có thể thường xuyên thăm viếng, hương khói trên chính mảnh đất nơi anh sinh ra và lớn lên. Ước mong giản dị ấy luôn hiện hữu trong lòng những người thân ở lại.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Đô Nguyễn Thị Kim Oanh cùng các đồng chí lãnh đạo xã thắp hương tri ân liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh. Ảnh: Hồng Đạt

Ngày 6-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Đô tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh trong không khí trang nghiêm, thành kính. Sau hơn 47 năm yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh được trở về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vạn Thắng, gần gia đình và những người thân yêu.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh sinh năm 1956, quê tại thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Sơn Bình, nay thuộc xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ biên cương tại Trung đoàn 46, Sư đoàn 326, Quân khu II. Ngày 22-2-1979, đồng chí anh dũng hy sinh khi vừa tròn 23 tuổi.

Hai mươi ba tuổi, khi những ước mơ, dự định còn dang dở, người chiến sĩ trẻ đã mãi mãi nằm lại nơi biên cương. Sự hy sinh ấy là mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình. Hơn 47 năm qua, người thân vẫn mang theo nỗi nhớ về anh và mong muốn được đón anh trở về quê nhà.

Ông Nguyễn Văn Phán, đại diện gia đình, không giấu được sự xúc động khi nhắc đến hành trình đưa hài cốt người thân về quê. Ông bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và bà con địa phương để nguyện vọng của gia đình trở thành hiện thực. Sau bao năm mong đợi, được đón người thân về an nghỉ bên quê nhà là niềm vui, sự an ủi lớn lao đối với gia đình.

Lễ đón liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh trở về với vòng tay quê hương Cổ Đô. Ảnh: Hồng Đạt

Anh Nguyễn Văn Chương, cháu ruột liệt sĩ (ở thôn Vạn Thắng 1, xã Cổ Đô) cũng không giấu được xúc động khi người thân sau bao năm xa cách đã được trở về với gia đình, dòng họ. Còn với bà Hảo, từ nay, bà có thể gửi nỗi nhớ thương người anh trai vào những nén hương. “Sau gần nửa thế kỷ, gia đình đã được đón anh trở về. Người thân có thể gần anh hơn trong những ngày giỗ, dịp lễ và cả những lúc nhớ thương”, bà Hảo nghẹn ngào chia sẻ.

Nối dài hành trình tri ân

Cuộc trở về của liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh không chỉ khép lại hành trình mong đợi của một gia đình, mà còn cho thấy ý nghĩa sâu sắc của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đằng sau mỗi phần mộ là một cuộc đời đã hy sinh, một gia đình từng chịu cảnh chia xa và có thể vẫn đang mòn mỏi chờ đợi thông tin về người thân.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đô Lê Minh Tuấn, việc đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh về an táng tại quê nhà cũng là một trong những việc làm cụ thể thể hiện trách nhiệm tri ân của địa phương đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Xã luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ dừng lại ở những dịp kỷ niệm hay các buổi lễ tưởng niệm, mà cần được vun đắp bằng những hành động thiết thực, sự quan tâm thường xuyên đối với thân nhân liệt sĩ và việc chăm lo các phần mộ.

Sau gần nửa thế kỷ, liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh trở về với quê hương. Ảnh: Hồng Đạt

Bởi vậy, trong lễ đón nhận và an táng liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh, sự hiện diện của cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân địa phương không chỉ là sự tiễn đưa người chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, mà còn là dịp để các thế hệ cùng nhắc nhớ về sự hy sinh của cha ông, gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Không dừng lại ở hoạt động tri ân, xã Cổ Đô đang triển khai những phần việc cụ thể trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Theo đó, lực lượng chức năng triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 4 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gồm 2 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Sơn và 2 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vạn Thắng. Các mẫu sinh phẩm được bàn giao phục vụ giám định, đối khớp ADN; thông tin về các phần mộ cũng được số hóa, góp phần hoàn thiện dữ liệu phục vụ quá trình xác minh danh tính trong thời gian tới.

Lễ đón liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Ảnh: Hồng Đạt

Đây là những công việc đòi hỏi sự phối hợp, kiên trì và chính xác. Bởi mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi thông tin được cập nhật không đơn thuần là một bước trong quy trình chuyên môn, mà còn gửi gắm hy vọng tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh, giúp các gia đình có thêm cơ hội biết được nơi người thân đang yên nghỉ.

Nếu việc đưa liệt sĩ Nguyễn Văn Vịnh trở về là sự hồi đáp đối với nguyện vọng gần nửa thế kỷ của một gia đình, thì việc lấy mẫu ADN, số hóa thông tin các phần mộ chưa xác định danh tính lại mở ra hy vọng cho nhiều gia đình khác vẫn đang mong ngóng. Hai hoạt động cùng hướng đến một mục tiêu nhân văn: không để những người đã hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên, không để nỗi mong chờ của thân nhân liệt sĩ mãi không có lời hồi đáp.

Sau hơn 47 năm, người chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Vịnh đã trở về với đất mẹ Cổ Đô. Cuộc đời đồng chí dừng lại ở tuổi 23, nhưng sự hy sinh ấy sẽ mãi được khắc ghi trong ký ức gia đình và lòng biết ơn của người dân. Bởi tri ân không chỉ là tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là hành động cụ thể để đưa các anh trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương.