Sau gần một năm, Đắk Lắk vẫn chậm giải ngân vốn khắc phục thiên tai

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên Phòng Tuy Hòa dọn bùn đất tại phường Phú Yên để người dân đi lại thuận tiện. Ảnh minh hoạ: Tường Quân/TTXVN

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, giải ngân nguồn vốn, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai.

Cụ thể, tổng kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 tỉnh Đắk Lắk đã phân bổ là trên 3.140 tỷ đồng. Trong đó, tính đến đầu tháng 9/2026, nguồn vốn sự nghiệp hơn 1.348 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 68%; vốn đầu tư phát triển gần 1.588 tỷ đồng, đã giải ngân 1,5%; nguồn vận động cứu trợ hỗ trợ khôi phục sản xuất gần 204 tỷ đồng, giải ngân gần 5%.

Đặc biệt, từ các nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Nghị quyết 05/NQ-HĐND, ngày 12/2/2026 về hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai năm 2025 với tổng kinh phí được hỗ trợ gần 601 tỷ đồng cho 65 xã, phường chịu thiệt hại.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 47/65 địa phương thực hiện giải ngân với tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng, tỷ lệ trên 38%. Nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, thậm chí có 18 địa phương chưa thực hiện giải ngân hoặc đề xuất nộp trả kinh phí được cấp, trong đó 7 địa phương đề xuất nộp trả 100% kinh phí được cấp là các xã Dur Kmăl, Ea Drăng, Xuân Lộc, Phú Xuân, Ea H’leo, M'Đrắk, Ô Loan; 11 địa phương chưa giải ngân gồm: Xã Ea Rốk, Yang Mao, Vụ Bổn, Ea Păl, Hòa Xuân, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phường Phú Yên, Phường Đông Hòa, Phường Hòa Hiệp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân giải ngân vốn khắc phục hậu quả thiên tai đạt tỷ lệ thấp đối với nguồn kinh phí sự nghiệp và nguồn vận động cứu trợ là do hộ chăn nuôi không có hồ sơ kê khai hoạt động chăn nuôi nên khó xác định số lượng, độ tuổi vật nuôi; một số trường hợp chăn nuôi tại khu vực không được phép. Đối với trồng trọt, còn trường hợp diện tích thiệt hại thuộc đất lấn chiếm, đất rừng hoặc đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số trường hợp được kiểm tra khi hiện trạng đã thay đổi do người dân khắc phục, cải tạo đất hoặc gieo trồng vụ mới, gây khó khăn cho việc đối chiếu và xác định mức độ thiệt hại.

Đối với thủy sản, còn trường hợp chưa đăng ký nuôi cá lồng bè, chưa hoàn tất thủ tục liên quan đến hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy điện, thủy lợi theo quy định; một số hộ chưa bảo đảm mật độ hoặc vị trí nuôi chưa phù hợp với vùng quy hoạch; một số hồ sơ về giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và tài liệu liên quan chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xác định thiệt hại.

Ngoài ra, thiên tai xảy ra từ năm 2025, trong khi việc xác minh một số trường hợp được thực hiện sau đó nên hiện trạng sản xuất đã thay đổi; hồ sơ pháp lý và tài liệu chứng minh hoạt động sản xuất của một bộ phận hộ dân còn thiếu. Bên cạnh đó, tại một số địa phương, việc tổ chức rà soát, phân công xử lý, kiểm tra tiến độ và phối hợp giữa các bộ phận chưa đồng bộ; một số nội dung thuộc thẩm quyền chưa được giải quyết kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trước tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân nguồn vốn khẩn trương hoàn tất việc xử lý hồ sơ còn tồn đọng; trường hợp đủ điều kiện phải thực hiện hỗ trợ, giải ngân kịp thời; trường hợp chưa đủ căn cứ phải xác định rõ nguyên nhân và hướng xử lý. Các địa phương bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chứng từ; thực hiện công khai kết quả hỗ trợ; quản lý, sử dụng và hoàn trả kinh phí theo quy định; bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức độ thiệt hại và đúng trình tự.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, trong thời gian tới, sở tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tại các địa phương còn chậm, nhiều hồ sơ tồn đọng hoặc phát sinh vướng mắc; kịp thời hướng dẫn chuyên môn và tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, đánh giá kết quả theo từng địa phương; chấn chỉnh những trường hợp chậm trễ, sai sót hoặc vi phạm.

Liên quan đến việc giải ngân vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai giải ngân dứt điểm các nguồn vốn đã phân bổ, phục vụ khắc phục hậu quả bão, lũ. Tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương, đơn vị vẫn chưa hoàn thành.

Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn của UBND tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, hoàn thành giải ngân nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã phản ánh về việc chậm phân bổ và giải ngân nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đáng nói, trong đợt bão số 13 và mưa lũ vào tháng 11/2025, tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, việc sớm giải ngân các nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai sẽ góp phần nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất cho người dân vùng thiệt hại. Tuy nhiên, đến nay sau gần một năm xảy ra thiên tai, việc giải ngân nguồn vốn vẫn “ì ạch” và gặp nhiều khó khăn.