Sau Gả Kim Thoa, Điền Hi Vi lặp lại chính mình khi đóng vai tráo đổi thân phận?

Năm 2026 chưa kết thúc nhưng Điền Hi Vi đã được xem là một trong những diễn viên Hoa ngữ thành công nhất năm nay. Cô có tới 4 phim lần lượt ra mắt thuộc 4 thể loại khác nhau, với những vai diễn khác biệt. Đầu tiên là Trục Ngọc nơi Điền Hi Vi là cô gái bán thịt nơi thôn dã trải qua nhiều bôn ba và trở thành nữ tướng. Ở Tội Phạm IQ Thấp trở thành nữ cảnh sát đầy nhiệt huyết, tới phim ngôn tình Bạn Gái Thiên Tài thì hóa thân rất ngọt thành cô nữ sinh học siêu giỏi nhưng lại gặp khó khăn khi kết nối với mọi người.

Điền Hi Vi đóng hai vai khác biệt trong Gả Kim Thoa.

Mới đây nhất, Điền Hi Vi lại thành công khi một mình đóng hai vai đối lập trong Gả Kim Thoa. Hai nhân vật dù có tạo hình tương đồng nhưng Điền Hi Vi vẫn thể hiện được sự khác biệt qua ánh mắt, biểu cảm để người xem có thể phân biệt được. Và hiện giờ, nữ diễn viên lại tiếp tục cùng lúc đóng hai vai ở phim hiện đại Gió Xanh Thổi Lại Sinh.

Cô hóa tiểu thư sang chảnh trong phim mới.

Cô vào vai Lâm Thanh, lớn lên từ vùng quê nghèo nhưng rất chăm chỉ học hành, nỗ lực làm việc. Một sự cố vô tình khiến cho Lâm Thanh cùng nữ giám đốc Lương Mộng bị tráo đổi với nhau, khiến cô nhân viên bình thường phải sống giữa gia tộc họ Lương đầy rẫy mưu mô tranh giành quyền lực. Lâm Thanh không chấp nhận bị coi thường mà tìm mọi cách tạo lập vị trí riêng cho mình. Từ đó mà cô cùng trưởng nam Triệu Gia An dần dần về chung một phe.

Người xem thích thú với phiên bản trưởng thành của Điền Hi Vi.

Từ Gả Kim Thoa đến Gió Xanh Thổi Lại Sinh, nữ diễn viên đều đóng hai vai có tính cách và thân phận đối lập. Thế nên Điền Hi Vi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ cô không lặp lại chính mình.