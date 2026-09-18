Sau Fed, NHTW Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm

Tòa nhà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). (Ảnh: Reuters).

Mới đây, BoJ đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) lên 1,25% - mức cao nhất kể từ năm 1995. Động thái trên cho thấy BoJ đang đẩy nhanh chu kỳ tăng lãi suất kể từ khi các quan chức bắt đầu bình thường hóa chính sách tiền tệ vào tháng 3/2024. Đợt tăng lãi suất này diễn ra chỉ 3 tháng sau lần tăng trước, trong khi khoảng cách giữa hai lần tăng trước đó là 6 tháng.

Quyết định được thông qua với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Hai thành viên Hội đồng Chính sách phản đối là ông Toichiro Asada và bà Ayano Sato. Cả hai được cho là có chung quan điểm muốn thúc đẩy lạm phát, đồng thời đều mới được Thủ tướng Sanae Takaichi bổ nhiệm trong năm nay.

Quyết định của BoJ không gây bất ngờ. Khảo sát trước đó của CNBC cho thấy gần 90% các nhà kinh tế dự đoán ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất 25 bps. Những người tham gia khảo sát cũng dự đoán chính xác số thành viên bỏ phiếu chống.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, BoJ giải thích lý do tăng lãi suất là lạm phát có nguy cơ tăng vượt mục tiêu 2%.

Động thái diễn ra trong bối cảnh áp lực giá ở Nhật Bản đang gia tăng, với lạm phát toàn phần tháng 8 đạt 1,9%. Cùng lúc, đồng yen vẫn đang kẹt ở vùng giá thấp, dù Tokyo và Washington đã phối hợp can thiệp lên thị trường ngoại hối.

Sau quyết định của BoJ, đồng yen giảm 0,45% xuống 156,64 yen/USD, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm 4,9 bps xuống 2,947%.

Phía Mỹ đã lên tiếng ủng hộ Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất, qua đó vô hình trung gây thêm áp lực lên các kế hoạch của Thủ tướng Takaichi. Bà vốn ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng và chính sách tài khóa mở rộng.

Tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 diễn ra đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã yêu cầu Thống đốc BoJ Kazuo Ueda thực hiện "các biện pháp quyết liệt về thị trường và tiền tệ".

Nếu yen mạnh lên sau đợt tăng lãi suất của BoJ, điều đó sẽ giúp giảm chi phí nhập khẩu của Tokyo. Giá năng lượng nhập khẩu cao trong năm nay đã góp phần kéo thâm hụt thương mại của Nhật Bản lên hơn 1.000 tỷ yen vào tháng 8.

Các nhà phân tích nói với CNBC rằng Tokyo đã thay thế nguồn dầu nhập khẩu từ Trung Đông bằng dầu Mỹ - vốn có giá cao hơn - nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng.