Hơn một thập kỷ qua, Masan đã vận hành một chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu.

Sojitz (Nhật) xúc tiến kế hoạch mua 5% cổ phần MSR

Ngày 9/11/2026, Masan Group (HOSE: MSN) và Sojitz Corporation, tập đoàn thương mại Nhật Bản có lịch sử hơn 160 năm, công bố ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Theo đó, Sojitz dự kiến nhận chuyển nhượng 5% cổ phần Masan High-Tech Materials từ công ty con của Masan Group.

Một trong những nội dung đáng chú ý của MOU là mức giá chuyển nhượng cho Sojitz sẽ không thấp hơn giá đầu tư của Elmet, đối tác chiến lược Mỹ đã trở thành cổ đông MSR trước đó.

Ngày 1/10/2026, Elmet, doanh nghiệp Mỹ đã hợp tác với MSR hơn 12 năm, chính thức trở thành cổ đông thông qua khoản đầu tư trị giá gần 125 triệu USD.

Việc Sojitz dự kiến tham gia với nguyên tắc giá không thấp hơn giao dịch trước đó cho thấy mức giá đầu tư của Elmet được sử dụng làm cơ sở tham chiếu trong quá trình đàm phán với đối tác chiến lược mới.

Điểm đáng chú ý là cả Elmet và Sojitz đều có mối liên hệ với hoạt động kinh doanh thực tế của MSR. Elmet đã là khách hàng lâu năm, trong khi các khách hàng Nhật Bản của Sojitz đã đánh giá và công nhận năng lực cung ứng của doanh nghiệp.

Sự tham gia của các đối tác này vì vậy không chỉ mang ý nghĩa mở rộng cơ cấu cổ đông, mà còn gắn với triển vọng hợp tác thương mại và phát triển thị trường trong dài hạn.

MSR nhìn từ giá trị giao dịch chiến lược

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu chịu tác động từ cung cầu và kỳ vọng của nhà đầu tư. Trong khi đó, một giao dịch đầu tư chiến lược thường được xem xét trên nhiều yếu tố, bao gồm năng lực kinh doanh, triển vọng tăng trưởng và khả năng hợp tác giữa các bên.

Nhà máy MSR được vận hành tại Việt Nam, cung cấp các khoáng sản trọng yếu cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với MSR, khoản đầu tư gần 125 triệu USD của Elmet và nguyên tắc giá được đề cập trong MOU với Sojitz là những thông tin đáng chú ý khi đánh giá sự quan tâm của các đối tác quốc tế đối với doanh nghiệp.

Đặc biệt, cả hai đối tác đều hoạt động trong những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và độ ổn định của nguồn cung vật liệu công nghiệp.

MSR hiện sở hữu hệ thống khai thác và chế biến vonfram tại Việt Nam, với các sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng cho nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất cơ khí chính xác, ô tô, hàng không vũ trụ đến bán dẫn.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, MSR là một trong số ít nhà sản xuất vonfram được khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu đồng thời công nhận đáp ứng các tiêu chuẩn cung ứng.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm thêm nguồn cung ngoài Trung Quốc, năng lực sản xuất và quan hệ khách hàng đã được thiết lập của MSR trở thành những lợi thế đáng chú ý.

Sojitz hướng tới ký kết thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026

Theo MOU công bố ngày 9/11, Masan Group và Sojitz đặt mục tiêu ký kết các thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026, sau khi hoàn tất quá trình thẩm định, phê duyệt nội bộ và các thủ tục cần thiết.

Như vậy, kế hoạch Sojitz mua 5% cổ phần MSR hiện vẫn đang trong quá trình triển khai. Mức giá chuyển nhượng cụ thể và thời điểm hoàn tất giao dịch sẽ được xác định sau khi các bên đạt được thỏa thuận cuối cùng và đáp ứng các điều kiện liên quan.

Bên cạnh kế hoạch đầu tư vốn, Sojitz dự kiến hợp tác dài hạn với MSR để phát triển thị trường Nhật Bản cho các sản phẩm vonfram và fluorspar. Các lĩnh vực khách hàng mục tiêu bao gồm bán dẫn, hàng không vũ trụ, năng lượng, ô tô và nhiều ngành công nghiệp khác.

Điều này cho thấy mục tiêu hợp tác không chỉ dừng ở việc Sojitz trở thành cổ đông, mà còn hướng tới mở rộng mạng lưới khách hàng và tạo thêm cơ hội kinh doanh cho MSR.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, MSR ghi nhận doanh thu thuần 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 4.350 tỷ đồng, tương đương khoảng 170% mức cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Song song với việc thu hút các đối tác quốc tế, MSR đang triển khai chương trình mở rộng cơ cấu cổ đông, hướng tới mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE trong năm 2027. Masan Group dự kiến tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại doanh nghiệp.

Từ khoản đầu tư của Elmet đến kế hoạch hợp tác với Sojitz, MSR đang từng bước mở rộng sự tham gia của các đối tác chiến lược quốc tế. Trong đó, nguyên tắc giá giao dịch và tiến độ ký kết thỏa thuận chính thức là hai thông tin đáng chú ý để nhà đầu tư tiếp tục theo dõi, bên cạnh triển vọng kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp.