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Công bố thông tin trên HoSE ngày 16/11, Dragon Capital cho biết đã trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Hoàng Huy Group, mã TCH) từ ngày 13/11, sau khi các quỹ trong nhóm mua ròng 1,38 triệu cổ phiếu TCH.

Hanoi Investments Holdings Limited mua vào 900.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ từ hơn 20,53 triệu lên hơn 21,43 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,0464% lên 2,1361%.

Norges Bank cũng mua thêm 600.000 cổ phiếu TCH, qua đó nâng lượng sở hữu từ hơn 6,04 triệu lên hơn 6,64 triệu cổ phiếu, tương đương 0,6626% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán ra 120.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ từ hơn 1,76 triệu xuống còn hơn 1,64 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,1644%.

Sau giao dịch, nhóm quỹ ngoại nâng tổng lượng cổ phiếu nắm giữ tại TCH từ hơn 49,23 triệu đơn vị lên hơn 50,61 triệu đơn vị. Tương ứng, tỷ lệ sở hữu của nhóm tăng từ 4,9074% lên 5,0449% vốn điều lệ.

Trên thị trường, cổ phiếu TCH phục hồi thời gian gần đây, sau khi chạm về vùng mệnh giá hồi đầu tháng 10/2026. Mã kết phiên 16/11 ở giá 13.050 đồng/cp.

Diễn biến cổ phiếu TCH trên thị trường.

Trước TCH, Dragon cũng liên tục mua vào một cổ phiếu bất động sản khác, là DXG của CTCP Bluemarq Group.

Trong báo cáo gần nhất ngày 13/11 vừa qua, Dragon Capital báo cáo đã mua ròng 2,6 triệu cổ phiếu DXG, tăng sở hữu từ 75,9 triệu lên 78,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,9857% lên 6,1906%.

Theo các báo cáo trên HoSE, giai đoạn từ 6/11-12/11, Dragon Capital mua ròng khoảng 17,45 triệu cổ phiếu DXG. Trước đó, nhóm này rời ghế cổ đông lớn Bluemarq Group vào tháng 7/2026.

Nhiều cổ phiếu bất động sản vẫn đang giao dịch ở vùng đáy nhiều năm, sau giai đoạn giảm liên tục từ tháng 10 năm ngoái đến nay.

Theo thống kê được công bố giữa tháng 10 vừa qua, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) theo dõi 28 cổ phiếu bất động sản nhà ở, loại VIC khỏi rổ và tính chỉ số theo tỷ trọng bằng nhau trên giá đã điều chỉnh. Kết quả cho thấy tính đến ngày 13/10, chỉ số này đã giảm 39% so với đỉnh tháng 8/2025. Tính từ đầu năm, chỉ số mất 31%, trong khi đó, VN-Index giảm khoảng 3,6%.

Liệu cổ phiếu bất động sản đã chạm đáy chưa? Để trả lời, TCBS đối chiếu 4 chu kỳ giảm lớn từ năm 2007 và nhận thấy giá thường tạo đáy quanh thời điểm lãi suất trong nước đạt đỉnh. Tuy nhiên, ở 3 trong 4 chu kỳ, chỉ số còn giảm thêm 12-26% sau lần đầu Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất. Riêng năm 2008, thị trường từng xuất hiện một nhịp tạo đáy giả trong khi lãi suất vẫn tiếp tục tăng.

Vì vậy, TCBS cho rằng mức giảm hiện tại mới chỉ phản ánh một phần rủi ro, chưa phải là tín hiệu xác nhận đáy.