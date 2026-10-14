Sau đường dây filler, botox doanh thu 500 tỷ đồng: Báo động thị trường làm đẹp không nguồn gốc

Các sản phẩm trong vụ đường dây buôn bán filler, botox doanh thu hơn 500 tỷ đồng bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Hiểm họa sau những mũi tiêm làm đẹp

Khi nhu cầu chăm sóc sắc đẹp tăng lên vào những tháng cuối năm, các dịch vụ làm đẹp nhanh, ít thời gian nghỉ dưỡng như tiêm filler làm đầy, tạo hình khuôn mặt hay botox xóa nếp nhăn có thể trở thành lựa chọn của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm hiểu kỹ về nguồn gốc sản phẩm, điều kiện thực hiện thủ thuật và trình độ chuyên môn của người tiêm.

Vụ việc Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, san chiết, đóng gói và buôn bán trái phép thuốc, thiết bị y tế dùng trong thẩm mỹ mới đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường.

Theo cơ quan chức năng, đường dây này kinh doanh filler, botox, meso, thuốc tê và nhiều sản phẩm hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ. Một số hàng hóa là bán thành phẩm chưa có tem nhãn, bao bì, được san chiết, đóng gói và dán nhãn trước khi đưa ra thị trường. Lực lượng chức năng thu giữ gần 123.000 sản phẩm, trị giá hơn 74 tỷ đồng. Bước đầu, đường dây được xác định đã tiêu thụ hàng triệu sản phẩm với doanh thu trên 500 tỷ đồng.

Theo thông tin điều tra, các đối tượng không có chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; địa điểm bảo quản thuốc cũng không được cấp phép và không đáp ứng điều kiện bảo quản. Các đối tượng đồng thời không được các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso ủy quyền phân phối sản phẩm.

Nữ bệnh nhân suýt mù mắt sau khi tiêm filler tại nhà. Ảnh: BVCC

Thực tế cho thấy, việc sử dụng các sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng và điều kiện bảo quản không chỉ tiềm ẩn nguy cơ biến chứng ngay sau tiêm mà còn có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm sau đó.

Trong hai tháng gần đây, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình (Bệnh viện trung ương Quân đội 108) liên tiếp tiếp nhận và điều trị 5 trường hợp áp xe vùng mông, vùng ngực có tiền sử tiêm chất làm đầy từ 5-10 năm trước. Điểm chung của những bệnh nhân này là từng tiêm chất làm đầy tại spa nhưng không có đầy đủ thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất hoặc nguồn gốc chất đã được đưa vào cơ thể.

Còn tại Bệnh viện Da liễu trung ương, các bác sĩ cũng từng tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do biến chứng từ những thủ thuật thẩm mỹ như tiêm botox, filler. Một phụ nữ gần 40 tuổi phải nhập viện trong tình trạng hai bên hàm sưng to, đau nhức dữ dội, để lại sẹo sâu trên má sau khi tiêm botox tại một cơ sở làm đẹp nhỏ. Đáng nói, người bệnh không biết rõ loại thuốc được tiêm, cũng không nắm được danh tính và trình độ của người thực hiện.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu trung ương), vào thời điểm cuối năm, nhu cầu làm đẹp gia tăng kéo theo nhiều ca biến chứng nguy hiểm do tiêm filler, tế bào gốc tại các cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép. Nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu, đối mặt nguy cơ hoại tử, thậm chí mất thị lực, trong đó phần lớn là người trẻ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc lựa chọn cơ sở thiếu uy tín, chạy theo quảng cáo thổi phồng và mức giá rẻ.

Cẩn trọng từ lựa chọn cơ sở đến bảo vệ quyền lợi

Tình trạng tiêm botox, filler tại các cơ sở làm đẹp không bảo đảm điều kiện đang đặt ra nhiều lo ngại về an toàn sức khỏe cộng đồng. Không chỉ diễn ra tại các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép, dịch vụ này còn được thực hiện tùy tiện tại tiệm cắt tóc, cơ sở làm đẹp nhỏ lẻ, thậm chí qua những người bán hàng trực tuyến. Đáng lo ngại, người trực tiếp thực hiện thủ thuật có thể không được đào tạo chuyên môn, thiếu kiến thức về liều lượng, kỹ thuật tiêm và khả năng xử trí biến chứng. Trong khi đó, tâm lý e ngại, sợ phiền phức khiến không ít nạn nhân im lặng, vô tình làm giảm cơ hội phát hiện và ngăn chặn vi phạm.

Theo luật sư Lê Cao, Công ty Luật Hợp danh FDVN, không dừng lại ở nguy cơ tổn hại sức khỏe, việc sử dụng dịch vụ tại những cơ sở không đủ điều kiện còn có thể khiến người tiêu dùng gặp khó khăn khi yêu cầu bảo vệ quyền lợi. Khi xảy ra sự cố, việc xác định nguyên nhân, trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ và mức bồi thường phụ thuộc đáng kể vào những chứng cứ được lưu giữ. Nếu không có hóa đơn, thông tin sản phẩm, hồ sơ tư vấn hoặc dữ liệu về người trực tiếp thực hiện, quá trình xác minh có thể trở nên phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn cơ sở hợp pháp, người dân cần chủ động lưu giữ giấy tờ liên quan, tạo căn cứ cần thiết để bảo vệ mình khi quyền lợi bị xâm phạm.

Trước những rủi ro trên, các bác sĩ khuyến cáo, người có nhu cầu tiêm botox, filler chỉ nên thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, bởi người có chuyên môn phù hợp. Trước thủ thuật, khách hàng cần được tư vấn đầy đủ về sản phẩm, chỉ định, nguy cơ và phương án xử trí nếu xảy ra biến chứng; tuyệt đối tránh sử dụng chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Việc lưu lại tên sản phẩm, số lô nếu có, thời điểm và vị trí tiêm, cùng thông tin cơ sở thực hiện cũng rất cần thiết. Đây không chỉ là cách phòng ngừa rủi ro mà còn giúp bác sĩ có thêm căn cứ khi thăm khám, chẩn đoán và điều trị.

Bên cạnh đó, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá và xử trí kịp thời, thay vì tự chích, nặn, dẫn lưu tổn thương hoặc dùng thuốc theo kinh nghiệm. Những biện pháp thiếu căn cứ có thể khiến tình trạng viêm nặng hơn, làm tổn thương lan rộng và gây khó khăn cho việc điều trị. Đồng thời, người bệnh nên chủ động thông báo với bác sĩ về tiền sử thẩm mỹ, kể cả những thủ thuật đã thực hiện từ nhiều năm trước cùng các thông tin còn lưu giữ về sản phẩm và nơi tiêm.

Từ vụ triệt phá đường dây kinh doanh filler, botox với doanh thu hơn 500 tỷ đồng, vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý các hành vi vi phạm mà còn là nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, ngăn chặn sản phẩm không rõ nguồn gốc và xử lý các cơ sở hoạt động trái phép; trong khi đó, người dân cần tỉnh táo trước quảng cáo hấp dẫn, dịch vụ giá rẻ và những lời cam kết thiếu căn cứ.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc gặp sự cố, người tiêu dùng nên chủ động phản ánh, lưu giữ chứng cứ và tìm kiếm hỗ trợ phù hợp. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng nhưng không thể đánh đổi sức khỏe và quyền lợi chỉ vì sự tiện lợi nhất thời.