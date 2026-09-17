Sau đợt chuẩn hóa thuê bao di động, khách hàng vẫn có cơ hội lấy lại số điện thoại cũ

VinaPhone hỗ trợ khách hàng xác thực thuê bao toàn quốc. Ảnh: Vinaphone

13 triệu thuê bao bị dừng dịch vụ

Sau 4 tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, các doanh nghiệp viễn thông đã rà soát hơn 115 triệu thuê bao di động đang hoạt động. Khoảng 102 triệu thuê bao đã được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào Ví giấy tờ của công dân trên VNeID. Khoảng 13 triệu thuê bao còn lại bị dừng cung cấp dịch vụ do chưa hoàn tất các yêu cầu xác thực.

Theo lộ trình, từ ngày 15/6, các thuê bao chưa hoàn thành xác thực bị tạm dừng dịch vụ chiều đi. Đến ngày 15/8, những thuê bao vẫn chưa bổ sung, hoàn thiện thông tin sẽ bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, số thuê bao chưa hoàn tất xác thực sẽ bị thu hồi.

Vì vậy, có sự khác biệt rõ rệt giữa thuê bao bị khóa và số thuê bao đã bị thu hồi. Khi mới bị khóa, người sử dụng vẫn có thể hoàn tất xác thực thông tin để khôi phục dịch vụ. Khi số đã bị thu hồi, người từng sử dụng không còn được giữ số; khả năng đăng ký lại phụ thuộc vào việc nhà mạng đã xử lý số thuê bao đó ở trạng thái nào.

Số đã thu hồi có lấy lại được không?

Thông tin từ các nhà mạng cho thấy những số bị thu hồi được đưa về kho số để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn tạo điều kiện để khách hàng từng sử dụng số có thể đăng ký lại nếu số còn khả năng cung cấp và người dùng hoàn tất đầy đủ thông tin theo quy định.

Đại diện VinaPhone cho biết những thuê bao chưa xác thực sẽ bị dừng cung cấp dịch vụ và thu hồi về kho số để tái sử dụng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp tục sử dụng số, nhà mạng vẫn cho phép đăng ký lại thông tin đối với những trường hợp phù hợp. Khách hàng có thể thực hiện tại điểm giao dịch hoặc trên ứng dụng của VinaPhone.

Viettel cũng cho biết đã thực hiện dừng cung cấp dịch vụ và thu hồi số theo quy định, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng số nếu thực hiện đăng ký thông tin thuê bao đúng quy định.

Sau khi thu hồi, số thuê bao nằm trong kho số của doanh nghiệp và khả năng đăng ký lại phụ thuộc vào trạng thái cụ thể của số.

Nếu số vẫn được nhà mạng cho phép đăng ký lại, khách hàng có thể thực hiện thủ tục theo hướng dẫn. Ngược lại, nếu số đã được cấp cho người khác hoặc đã được xử lý theo chính sách khai thác kho số của doanh nghiệp, người từng sử dụng trước đó không thể mặc nhiên yêu cầu lấy lại.

Muốn lấy lại số cũ, phải làm thế nào?

Với người dùng muốn giữ lại số điện thoại cũ, bước đầu tiên là liên hệ trực tiếp với nhà mạng đang quản lý số để kiểm tra trạng thái thuê bao.

Nếu số mới chỉ bị khóa hai chiều và chưa bị thu hồi, người dùng cần hoàn tất xác thực thông tin để khôi phục dịch vụ. Tùy từng nhà mạng, việc xác thực có thể được thực hiện trên ứng dụng, qua VNeID hoặc tại các điểm giao dịch.

Với MobiFone, hướng dẫn thực hiện Thông tư 08/2026/TT-BKHCN yêu cầu xác thực các thông tin định danh của người sử dụng theo phương thức do nhà mạng cung cấp. Các nhà mạng khác cũng triển khai các kênh xác thực riêng, phù hợp với quy định chung.

Trường hợp số đã bị thu hồi, việc xác thực trên VNeID không đồng nghĩa số sẽ tự động được trả lại cho người từng sử dụng. VNeID hỗ trợ xác nhận thông tin thuê bao, còn khả năng đăng ký lại một số đã thu hồi phải được kiểm tra trực tiếp với nhà mạng.

Về cơ bản, người dùng cần thực hiện ba bước. Trước hết, kiểm tra trạng thái số thông qua tổng đài, ứng dụng hoặc điểm giao dịch chính thức của nhà mạng. Nếu số còn được phép đăng ký lại, khách hàng thực hiện đăng ký thông tin chính chủ và hoàn tất các bước xác thực theo hướng dẫn. Sau đó, cần kiểm tra lại trạng thái thuê bao để bảo đảm số đã được đăng ký và kích hoạt trở lại.

Đối với số đã bị thu hồi, không có cơ chế mặc nhiên trả lại số cho người từng sử dụng. Nếu số vẫn còn trong diện được nhà mạng cho phép đăng ký lại, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng sau khi hoàn tất thủ tục. Ngược lại, nếu số đã được cấp cho người khác, việc lấy lại số cũ không còn khả thi.