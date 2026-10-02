Sau đối thoại, 127 học sinh ở Nghệ An vẫn chưa trở lại trường

Sáng 2/10, ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) cho biết, chỉ 39 trong tổng số 166 học sinh điểm trường lẻ Tiến Sơn đến học tại điểm chính và các phân hiệu.

Như vậy, 127 học sinh vẫn chưa trở lại lớp, dù trước đó một ngày lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đối thoại với phụ huynh và người dân thôn Tiến Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Khoa tại buổi đối thoại với phụ huynh, người dân thôn Tiến Sơn - Ảnh: Song Hoàng.

Tại cuộc đối thoại chiều 1/10, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã lắng nghe những băn khoăn của phụ huynh về việc dừng hoạt động điểm trường lẻ.

Nhiều phụ huynh lo quãng đường đến trường mới xa hơn, một số trẻ bị say xe. Việc chuyển trường cũng khiến phụ huynh lo ngại những khoản đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trước đây. Trong khi đó, theo chính quyền địa phương, điểm trường Tiến Sơn được xây dựng cách đây 28 năm, hiện đã xuống cấp và không còn bảo đảm an toàn cho học sinh. Để tháo gỡ những vướng mắc, địa phương thống nhất bố trí xe đưa đón học sinh an toàn, tổ chức ăn bán trú tại trường.

Kết luận cuộc đối thoại, ông Thái Văn Thành yêu cầu từ ngày 2/10, chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh phối hợp đưa học sinh trở lại lớp, bảo đảm quyền học tập của các em.

Cơ sở vật chất tại điểm trường lẻ Tiến Sơn xuống cấp - Ảnh: Song Hoàng.

Xã Quỳnh Tam được yêu cầu tiếp tục bố trí xe đưa đón học sinh, hỗ trợ ăn trưa và không giới hạn thời gian thực hiện. Nếu nguồn lực của địa phương không đáp ứng, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ.

Nhà trường cũng được yêu cầu bố trí giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy bù để những học sinh trở lại muộn có thể theo kịp chương trình.

Tuy nhiên, sáng 2/10, số học sinh trở lại trường vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể. Phần lớn trong số 166 học sinh của điểm trường lẻ Tiến Sơn vẫn chưa đến lớp.

Việc dừng hoạt động điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về điểm chính và các phân hiệu của Trường tiểu học Quỳnh Tam đã được địa phương triển khai nhưng chưa nhận được sự đồng thuận của một bộ phận phụ huynh.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, nhiều phụ huynh cho rằng việc đưa con đến điểm trường mới sẽ phát sinh thêm khó khăn trong việc đi lại, nhất là với học sinh nhỏ tuổi.

Trong khi đó, địa phương cho rằng việc dừng điểm trường lẻ là cần thiết do cơ sở vật chất đã xuống cấp, không còn an toàn.

Cuộc đối thoại đã đưa ra các phương án hỗ trợ, nhưng việc 127 học sinh vẫn chưa trở lại trường trong ngày đầu thực hiện cho thấy những băn khoăn của phụ huynh chưa được giải quyết hoàn toàn.