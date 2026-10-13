Sau điều tra bổ sung, thiệt hại do cựu Giám đốc Lamico gây ra tăng từ 10 tỷ lên hơn 200 tỷ đồng

Liên quan vụ án nhận hối lộ, sai phạm gây thất thoát lãng phí tại Dự án mỏ sắt Quý Xa, Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 31 bị can.

Ông Mai Văn Tinh bị dẫn giải đến phiên tòa năm 2021. Ảnh: CTV

Xác định thiệt hại theo tỷ lệ vốn góp

Trong đó, có 12 bị can tại Tổng công ty Thép, Công ty Lamico, Công ty Việt Trung và đơn vị tư vấn INFISCO bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung do Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Khoáng sản Lào Cai Lamico (đều có vốn nhà nước) và Công ty KISC (Trung Quốc) góp vốn thành lập.

Công ty Việt Trung có dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Quá trình thực hiện dự án, Công ty Việt Trung đã tổ chức đấu thầu quốc tế gói thầu EPC nhưng không có nhà thầu trúng thầu. Do đó, các bên góp vốn thống nhất hủy thầu, chỉ định KISC thực hiện.

Khi tính toán giá gói thầu, Công ty Việt Trung tính giá gói EPC cao nhất chỉ 150 triệu USD, một số nhà thầu chào giá từ 126-143,6 triệu USD. Tuy nhiên, do Công ty KISC chỉ đồng ý thực hiện với giá 160 triệu USD nên 2 cổ đông là Tổng công ty Thép và Công ty Lamico chấp thuận.

Bị can Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép biết giá 160 triệu USD là không có cơ sở, hồ sơ chào giá của nhà thầu khác thấp hơn nhưng vẫn đồng ý thông qua, ký ban hành Nghị quyết phê duyệt giá gói thầu trước khi lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án.

CQĐT xác định, khi báo giá dự toán gói thầu EPC với giá 160 triệu USD, nhà thầu KISC đã nâng giá gói thầu thông qua nâng chi phí thiết bị Trạm biến áp từ mức hơn 2.900 USD lên hơn 4.800 USD; nâng chi phí nguyên vật liệu mua tại Việt Nam từ hơn 12,2 triệu USD lên hơn 27 triệu USD.

Thiệt hại tại gói thầu EPC là hơn 17 triệu USD, tương đương 359 tỷ đồng. Công ty Việt Trung còn phải trả lãi vay ngân hàng cho số tiền bị nâng khống là 172 tỷ đồng. Như vậy, tổng thiệt hại là 532 tỷ đồng.

Quá trình điều tra bổ sung, CQĐT xác định theo hợp đồng liên doanh năm 2006, tỷ lệ góp vốn của các thành viên lần lượt là KISC 45%, Tổng công ty Thép 45% và Công ty Lamico 10%.

Trong quá trình thực hiện, do không đủ nguồn lực tài chính, LAMICO mới góp được 2% vốn điều lệ tương đương 35,7 tỷ đồng. Sau đó, Tổng công ty Thép góp thay LAMICO 1,85% vốn điều lệ nâng tỷ lệ góp vốn lên 46,8%.

Trên cơ sở tỷ lệ vốn góp của VNS và LAMICO như trên, CQĐT xác định thiệt hại tài sản nhà nước theo vốn đầu tư của Tổng công ty Thép là 234 tỷ đồng, thiệt hại tài sản nhà nước theo vốn đầu tư của LAMICO là 7,1 tỷ đồng. Tổng thiệt hại tài sản nhà nước là 241 tỷ đồng.

Cựu giám đốc gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng

Tại kết luận điều tra, bị can Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc LAMICO bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước là 10,6 tỷ đồng và bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, CQĐT xác định Lê Xuân Tuấn có hành vi tham gia đàm phán, thống nhất giao KISC thực hiện gói thầu EPC với giá 160 triệu USD trước khi Công ty Việt Trung lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án, không căn cứ theo giá gói thầu EPC được Tổng công ty Thép, Công ty Việt Trung tính toán.

Hành vi của bị can Tuấn là hành vi chính, xuyên suốt, có mối quan hệ nhân quả với tổng thiệt hại tài sản nhà nước. Do đó, Lê Xuân Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng thiệt hại 241 tỷ đồng.

Năm 2021, ông Mai Văn Tinh bị TAND TP Hà Nội xử phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong vụ án sai phạm tại Dự án gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2.